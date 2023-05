Poste Italiane assume portalettere in tutta Italia: requisiti e come fare domanda

Nuove assunzioni per Poste Italiane S.p.A. che apre una maxi selezione su tutto il territorio nazionale per il ruolo di portalettere. Per proporsi non occorre la laurea, ecco perchè l’opportunità è rivolta anche, e soprattutto, ai giovanissimi senza esperienza. Per candidarsi sono necessari solo due semplici requisiti.

Nuovi portalettere per Poste Italiane

Per inviare le candidatura il termine massimo è il 31 maggio 2023 e sembrerebbe che il tipo di contratto proposto sia un determinato con possibilità di rinnovo, con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1200/1300 euro mensili. La figura ricercata si occuperà dello smistamento della posta e dei pacchi negli uffici postali di competenza, della loro consegna e, ovviamente, dovrà garantire che tali operazioni siano svolte in totale sicurezza e con massima precisione. Un lavoro che si impara sul campo e che non ha bisogno di particolari conoscenze o skills di base, e che potrebbe, perchè no, dare un ampio margine di crescita professionale alle nuove reclute.

Poste Italiane assume nuovi consulenti finanziari

Come inviare la domanda, tutti i passaggi

Come fare per candidarsi? Basterà inviare la domanda sul sito di Poste Italiane entro la fine del mese di maggio. Superata la prima scrematura, poi, si potrà accedere al colloquio e alla prova di guida, presentandosi all’ufficio postale indicato nella convocazione con certificazione di diploma e patente in corso di validità, quindi idonea per la guida dei mezzi aziendali. Il curriculum vitae, quindi, si può inviare accedendo al sito ufficiale delle poste nell’apposito portale nella sezione “Carriere”.

Negli ultimi mesi, d’altra parte, sono state tante le nuove proposte di lavoro offerte dall’impresa pubblica che, apparentemente, sta dando spazio alle assunzioni e ad un cambio generazionale importante, soprattutto in un momento critico come quello che stiamo vivendo e che sta investendo e gravando sullo sviluppo occupazionale.