Poste Italiane assume consulenti finanziari: requisiti e come fare domanda

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro. L’azienda Poste Italiane è alla ricerca di consulenti finanziari nei territori di Cuneo, Pavia, Busto Arstizio e Trento. Ma come fare per inoltrare la propria candidature? E poi, quali sono le scadenze e i requisiti da rispettare? Cerchiamo ora di fare chiarezza.

Poste Italiane, offerta di lavoro per nuovi Consulenti Finanziari

Poste Italiane assume consulenti finanzieri

Poste Italiane, quotata alla Borsa di Milano dal 2015, è il più grande Gruppo italiano con più di 120.000 dipendenti. Offre prodotti e servizi nei settori della corrispondenza con oltre 2.000 centri di distribuzione su tutto il territorio nazionale, della logistica, dei sistemi di pagamento, dei servizi finanziari e delle assicurazioni con una rete di 12.700 Uffici Postali. Vanta 35 milioni di clienti, 30 milioni di download delle app e ha emesso finora 28 milioni di carte di pagamento.

Il profilo professionale

Ora, con riferimento ai Servizi Finanziari e in un’ottica di rafforzamento della rete commerciale, ricerchiamo professionisti con comprovata esperienza in attività di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati individuati saranno inseriti all’interno dei team commerciali delle Direzioni provinciali e dovranno garantire la gestione e la fidelizzazione della clientela Retail degli Uffici Postali, con l’obiettivo di sviluppare il portafoglio clienti assegnato e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di budget previsti.

‘Offresi lavoro’, Poste italiane cerca consulenti finanziari: ecco come candidarsi

Requisiti

Ma quali sono i requisiti richiesti per inoltrare la propria candidatura?

Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale in attività di consulenza e vendita in materia di servizi d’investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento;

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento;

conoscenze e competenze normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD);

• orientamento al cliente, proattività commerciale ed iniziativa, capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali; capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione; stile comunicativo chiaro e incisivo in grado di veicolare una corretta informazione ed instaurare un clima di fiducia;

Inoltre, è bene sapere che costituiranno titoli preferenziali:

aver gestito un portafoglio clienti con masse pari almeno a 3 mln di euro;

laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie;

superamento esame da promotore o consulente finanziario.

Scadenza e contratto

Ricordiamo infine che il limite ultimo per inoltrare la candidatura è fissato per il prossimo 31 maggio. Mentre ai candidati scelti verrà fornito un contratto di assunzione a tempo indeterminato. Clicca QUI peri dettagli dell’offerta di lavoro.