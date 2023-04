Poste Italiane, nuove assunzioni per il ruolo di portalettere. Nuove assunzione per i postini all’interno dell’azienda, con la stessa che ha aperto nuovi profili per le figure di “portalettere”. Le assunzioni sono rivolte a persone con diploma di maturità o laureate (senza punteggio minimo). Entro la fine del 2023, le Poste assumeranno anche altre figure per inserirle negli uffici postali o all’interno delle sedi della Posta. La proposta interesserà varie regioni d’Italia.

Poste Italiane cerca nuovi portalettere

Attualmente, queste sono le Regioni e le province che cercano nuovi portalettere da mettere sul campo:

Lombardia: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

Veneto: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;

Piemonte: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola;

Valle d’Aosta: Aosta;

Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;

Trentino Alto Adige: Trento, Bolzano;

Umbria: Perugia, Terni;

Toscana: Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato;

Liguria: Imperia, Savona, Genova, La Spezia;

Emilia Romagna: Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara;

Marche: Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.

Altre Regioni che assumeranno nuovi portalettere entro la fine del 2023

Queste sono le future assunzioni promesse da Poste Italiane:

Molise: Campobasso, Isernia;

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

Basilicata: Potenza, Matera;

Lazio: Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

Abruzzo: L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

Sardegna: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

Sicilia: Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

Campania: Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

Il contratto da portalettere

Il contratto sarà a tempo determinato, costituendo però un percorso per arrivare all’assunzione a tempo indeterminato. All’interno del bando, non si potrà scegliere più di una località dove andare a lavorare. Il contratto durerà tra i 3 e i 4 mesi, con uno stipendio mensile tra i 1200/1400 euro netti.