Roma-Lido, Astral assume personale: profili richiesti e come fare

In vista del Giubileo di Roma, un rafforzamento di unità arriverà anche dentro ASTRAL. In tal senso, l’evento legato all’anno giubilare chiederà un potenziamento della linea MetroMare (ex Roma-Lido), che ha necessariamente bisogno di nuovo personale per essere all’altezza di un appuntamento secolare che riunirà nella Capitale i fedeli della fede cattolica e non solo.

Astral assume nuovo personale per la Roma-Lido

La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che autorizza ASTRAL spa al reclutamento di 20 unità di personale per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. La delibera prende atto del Piano di Fabbisogno di Personale 2023 relativo alle due infrastrutture. Diverse le figure per cui sarà attivata la procedura di reclutamento, tra cui capo stazione, operatore tecnico, coordinatore ferroviario, capo unità tecnica, operatori scambi cabina, operatori qualificati.

Nuovo personale anche per la Roma-Civita Castellana-Viterbo

«Si tratta di un provvedimento necessario per reintegrare la dotazione organica, funzionale a garantire il rispetto dei livelli di sicurezza ferroviaria previsti dalla normativa di settore e dalle relative disposizioni attuative», ha spiegato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti. «La Roma-Lido di Ostia e la Roma-Civita Castellana-Viterbo sono due infrastrutture strategiche della Regione dove spesso pendolari e utenti vivono momenti di disagio. Queste nuove unità di personale aiuteranno a offrire un servizio più puntuale e a garantire migliori condizioni lavorative ai lavoratori», ha concluso l’assessore Regimenti.

La Regione Lazio ammoderna le proprie linee

La sfida del secolo, a questo punto, è portare ASTRAL – insieme a COTRAL – a offrire un servizio degno di una Capitale europea in vista del Giubileo del 2025. Il lavoro da fare è tantissimo, ma già l’inserimento di nuove unità sulla MetroMare e la Roma-Viterbo è un passo incoraggiante, al fine di arrivare a un vero potenziamento di queste linee.