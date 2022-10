Ryanair punta su Roma, 18 nuove rotte e posti di lavoro: ecco come candidarsi

Sono in arrivo nuove tratte e nuove assunzioni, per un totale di circa 7 mila posti di lavoro, all’interno della compagnia lowcost Ryanair. Tredici i nuovi aeromobili di cui 2 Boeing “ecologici” Gamechanger che faranno base a Fiumicino e Ciampino. Gli aerei, di ultima generazione, consumeranno il 16% in meno ed avranno una portata di passeggeri superiore al 4%.

Ryanair punta sulla Capitale: le nuove destinazioni

L’investimento è pari a 1.3 miliardi e, come anticipato, permetterà la nascita di oltre 7 mila posti di lavoro. A rendere note le novità Michael O’ Learly, amministratore delegato della compagnia durante una conferenza stampa. Alla luce di ciò è evidente come la compagnia di voli lowcost punti sulla Capitale. Le nuove tratte saranno 18 e i prezzi, solo andata, saranno a partire dai 24.99 euro. Ecco quali saranno le nuove destinazioni:

Agadir

Amman

Asturie

Berlino

Colonia

Cork

Cuneo

Dublino

Francoforte

Gran Canaria

Praga

Liverpool

Rabat

Tangeri

Stoccolma

Tolosa

Trapani

Valencia

I posti di lavoro

Per quel che riguarda i posti di lavoro, oltre 7mila le nuove assunzioni previste dalla compagnia. Nell’attesa che il piano prenda forma, ecco alcune delle posizioni lavorative attualmente aperte per coloro che desiderano iniziare una carriera in Ryanair:

Ingegnere B2;

Sviluppatore.Net;

Sviluppatore di backend.Net;

Sviluppatore Android;

Ingegnere autorizzato B1— BRS — NUOVE CONDIZIONI RETRIBUTIVE.

Per tutti i dettagli inerenti il profilo lavorativo, nonché per inoltrare la propria candidatura, è necessario consultare il sito di Ryanair.