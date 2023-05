Ryder Cup 2023 a Guidonia: ecco quando. Si cercano 350 figure professionali, come candidarsi

Si avvicina la tappa della Ryder Cup 2023 che toccherà il Comune di Guidonia. Per uno dei trofei di golf più ambiti del mondo, gli organizzatori della manifestazione sportiva stanno cercando personale per lavorare all’interno dell’evento. Come reso noto dagli stessi organizzatori dell’evento sportivo, all’interno della manifestazione servirebbero 350 figure professionali da inserire.

Si cercano figure professionali per la Ryder Cup 2023 a Guidonia

Sono aperte le selezioni per oltre 350 addetti/e accoglienza e vendita. Le risorse parteciperanno a un percorso di training propedeutico all’inserimento a partire dal mese di settembre. Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona oltre 350 addetti/e alla vendita e all’accoglienza in occasione della Ryder Cup 2023, una delle più prestigiose competizioni di golf a livello mondiale, che si terrà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (RM) dal 25 settembre al 1° ottobre.

La figura di addetti all’accoglienza

In qualità di addetto/a accoglienza e vendita le risorse inserite nel team saranno il punto di riferimento per i clienti, che entreranno nello store per acquistare il merchandising legato all’evento, facendo vivere loro un’esperienza d’acquisto unica e irripetibile. Non si richiede esperienza pregressa nel retail, ma averla maturata sarà requisito preferenziale. In qualità di addetto/a accoglienza e vendita (con o senza esperienza) sarai il punto di riferimento per il tuo team e, per clienti, che entreranno nello store per acquistare il merchandising legato all’evento.

I requisiti per svolgere questo mestiere

Per poter lavorare all’interno della Ryder Cup 2023, in qualità di addetto all’accoglienza, bisognerà soddisfare questi requisiti:

– Diploma di scuola superiore;

– Flessibilità e disponibilità a lavorare in contesti dinamici, su turni anche serali e nei week end;

– Buona conoscenza della lingua inglese;

– Standing e approccio solare e sorridente;

– Capacità di leadership, organizzativa e di problem solving.

Quali mansioni si svolgeranno?

Per chi assunto dagli organizzatori dell’evento, bisognerà svolgere queste mansioni durante il turno di lavoro:

– Collaborare sinergicamente con il team di lavoro assegnato;

– Accogliere e assistere i clienti durante la loro esperienza nello store;

– Allestire e garantire l’ordine del corner seguendo le linee guida condivise;

– Gestire eventuali procedure di cassa.