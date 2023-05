Stipendio Vigili Urbani Roma, concorso 2023 e bando per 800 posti: requisiti, prove e domanda

Quanto guadagnano i Vigili Urbani a Roma? È la domanda di tante persone, soprattutto quelle interessate al nuovo bando del Campidoglio per le 800 assunzioni all’interno della Polizia Locale. La Città Eterna si sta preparando al Giubileo 2025, e magari anche all’Expo 2030, quindi serve implementare le fila di un settore della sicurezza cittadina che purtroppo, attraverso i propri sindacati, denuncia gravi criticità sul numero del personale da anni.

Lo stipendio dei Vigili Urbani a Roma

Lo stipendio di un vigile urbano all’interno del territorio romano, è abbastanza alto. Infatti, i guadagni vanno generalmente tra i 1.240 e 2.192 euro lordi al mese. Una cifra che, il neo assunto, percepirà nei primi cinque anni sotto le dipendenze del Comune di Roma Capitale. Dopo i primi cinque anni poi, ci sarà il famoso scatto di carriera: il candidato infatti arriverà a guadagnare tra i 1.467 e 2.535 euro al mese, il tutto per una settimana lavorativa da 40 ore. Insomma, uno stipendio più che discreto per un dipendente comunale, che in questo modo ha la possibilità di fare carriera in questo settore.

Cosa chiederanno le prove per il concorso?

È un’altra domanda che si pongono i futuri candidati al concorso di Roma Capitale, che vorrebbero arrivare a essere assunti all’interno del corpo dei Vigili Urbani capitolini. Le cose da studiare sono molteplici, in un esame che sicuramente non si rivelerà per nulla semplice. Basti pensare come bisognerà trattare argomenti come le origini e i principi fondamentali degli enti locali, gli statuti e i regolamenti. Il volume preso di riferimento per il concorso, tratterà:

lo Statuto e i principali regolamenti in vigore di Roma Capitale;

gli amministratori e gli organi di governo;

il procedimento amministrativo e il diritto di accesso;

il decentramento municipale;

l’organizzazione dei servizi e degli uffici;

la gestione dei servizi pubblici e l’ordinamento contabile.

Poi troveremo: