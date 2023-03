Polizia Locale di Roma, bando da 8 milioni di euro per rifare il guardaroba ai vigili urbani. Saranno probabilmente molteplici le aziende di sartoria che proveranno a fare la gara d’appalto per rifornire i vigili capitolini, che hanno l’esigenza di un nuovo guardaroba per poter lavorare. Chiunque vincerà l’appalto, dovrà seguire però alla lettera le rigide regole del capitolato, inserito dal Comune in uno speciale da 109 pagine.

Il nuovo guardaroba alla Polizia Locale di Roma costa 8 milioni d’euro

Entro il Giubileo, ovvero il 2025, devono arrivare i materiali nuovi. Il Campidoglio ha richiesto scorte di berretti, camicie, giacche, pantaloni in versione invernale ed estiva, ma anche cinturone dorato, cordelline, stellette e distintivo, Come suggerito da Repubblica Roma, all’interno dell’appalto rientrerebbero anche gli equipaggiamenti per vestire la famosa banda della Polizia Locale capitolina. I sarti, insomma, una volta vinto l’appalto, dovranno prendere le misure di ben 5.700 “pizzardoni”, ovvero come vengono chiamati i vigili in termini romani.

Andando a studiare le carte della gara d’appalto, la cifra precisa per vestire con un nuovo look i vigili urbani sarebbe di 7 milioni e 800 mila euro. Dopotutto, non solo per il Giubileo, ai vigili servono nuove divise. I sindacati interni alla Polizia Locale capitolina, richiedono un nuovo abbigliamento da anni. L’ultimo look è fermo a quattro anni fa, poi da lì non c’è mai stato un aggiornamento degli accessori per le migliaia di agenti attivi nella Città Eterna.

Le regole del bando per vestire i vigili urbani

Chi vincerà, dovrà seguire alla lettera le regole del capitolato, al fine di non cadere in eventuali sanzioni o irregolarità nei fronti del Comune di Roma. Come menzionato in una relazione del comandante Ugo Angelini, “Le sartorie dovranno assicurare con la dotazione di nuovi capi di vestiario tecnico-operativo introdotti di recente al personale di nuova assunzione, nonché il rinnovo dei capi al personale che espleta attività in moto, la cui ultima dotazione risale al 2019”.