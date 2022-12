Unicredit assume 850 persone: ecco come candidarsi, arriva anche un bonus di 2.400 euro

Offerte di lavoro in Unicredit, ecco come fare candidarsi. Se vuoi lavorare in banca, ci sono ottime opportunità. Unicredit ha deciso: assumerà 850 persone mettendo a disposizione i posti di lavoro necessari e agendo anche tramite un bonus di 2.400 euro. Infatti, UniCredit ha recentemente siglato un accordo con i sindacati per mettere a disposizione i posti di lavoro di cui sopra, prendendo in considerazione anche un bonus per il carovita.

Il nuovo piano dell’UniCredit

Il nuovo piano di Unicredit, previsto per il 2024, prevede l’assunzione di giovani lavoratori e lavoratrici, a testimonianza dell’impegno della banca nella questione dell’occupazione giovanile nel contesto bancario. Il motivo dietro al nuovo piano di assunzioni è il progressivo innalzamento dell’età media dei bancari. Dai dati, infatti, emerge che di anno in anno si restringono i perimetri occupazionali del contratto Abi. Lo scorso anno, i lavoratori subordinati erano 270.136, contro i 343mila del 2009: una contrazione di oltre 70mila persone.

La drasticità di questo restringimento è dovuta alla scarsa relazione tra assunzioni e cessazioni. A dimostrazione di ciò, lo scorso anno il contratto Abi ha registrato l’ingresso nella rete bancaria di circa 7.000 giovani, a fronte di circa 13.000 cessazioni, dovute perlopiù ai fenomeni di prepensionamento e pensionamento. Per contrastare questo dislivello, nel nuovo accordo, per ogni pensionamento è prevista una nuova assunzione. La banca ha quindi stabilito l’assunzione di 850 persone che “saranno destinate alla rete commerciale” per le 850 uscite volontarie con “strumenti socialmente responsabili, quale il fondo di solidarietà di settore”.

Cosa prevede l’accordo?

Oltre ai vantaggi sopra citati, la banca prevede anche l’utilizzo dei fondi della formazione finanziaria a supporto dell’UniCredit University e dello sviluppo professionale. Inoltre, per sostenere i dipendenti nell’affrontare la nuova minaccia del carovita, la banca ha previsto un bonus totale di 2.400 euro, somma dell’anticipazione del premio collettivo di produttività 2022, pari a circa 1.600 euro, e di un contributo straordinario una tantum di circa 800 euro.

Lavorare in Unicredit, come candidarsi

Ma come fare per candidarsi e lavorare in Unicredit? Occorre visitare la pagina che l’azienda ha dedicato alle ricerche di personale. In questa pagina, chiamata appunto “Unicredit Lavora”, vengono costantemente inserite le offerte di lavoro, con le posizioni aperte nei vari settori. I candidati potranno inserire qui il loro curriculum e rispondere alle offerte di lavoro. Si potrà fare una ricerca tematica: per farla si possono usare gli appositi filtri, come le parole chiave, oppure l’area funzionale, o ancora l’inquadramento scelto, la sede lavorativa preferita, oppure la tipologia di contratto. Si invia la propria candidatura cliccando l’offerta di proprio interesse, si compilano i dati, e poi si invia il modulo.