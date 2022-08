UniCredit assume, anche senza esperienza: ecco come candidarsi

Tra le tante aziende che cercano lavoro in questo periodo segnaliamo anche il noto istituto bancario Unicredit. A renderlo noto è stata la stessa banca che ha aggiornato recentemente la sezione dedicata all’inserimento di nuove figure professionali. Ecco dunque tutti i dettagli.

Offerte lavoro Unicredit

Al momento sono diverse le offerte di lavoro. Ricordiamo che, a prescindere dagli annunci pubblicati in un dato periodo, è sempre possibile inviare la propria candidatura nella sezione dedicata “carriera” del sito Unicredit. Tornando agli annunci invece attualmente disponibili ecco quali sono quelli pubblicati ad agosto:

Coroporate Graduate Program next generation

Unicredit Leasing – Internship Credit Risk Management

UNICREDIT SPA / Curricular Internship – Credit Risk Planning & Reporting CE&EE

UNICREDIT SPA / Client Solutions – Group Transactions & Payments – Payment Product Manager

Leggi anche: Roma, si ‘cercano’ 1500 vigili urbani: bando di concorso in arrivo, requisiti e come fare domanda

Requisiti

Ogni posizione aperta presenta requisiti specifici, sia per quanto riguarda le competenze richieste che per la formazione e/o il titolo richiesto. Precedenti esperienze nel ramo non sempre però sono richieste. Ad ogni modo oltre agli annunci recenti è possibile consultare la pagina per scorrere ulteriori offerte di lavoro in Unicredit pubblicate nei mesi scorsi. Qui l’elenco completo: basta cliccare sui vari profili per conoscere tutti i dettagli.

Leggi anche: Roma, si ‘cercano’ 1500 vigili urbani: bando di concorso in arrivo, requisiti e come fare domanda

Come candidarsi

Dopo essersi registrati al portale è possibile candidarsi per la posizione ricercata. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale della Banca.