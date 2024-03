Allerta meteo gialla da stasera nel Lazio | Le previsioni

Nuova ondata di maltempo in arrivo nel Lazio. Diramato per le prossime ore un bollettino di allerta di colore giallo. Le previsioni per il weekend a Roma e nel resto della Regione.

Dopo i brevi quanto improvvisi acquazzoni che hanno caratterizzato la giornata di mercoledì scorso, nuove precipitazioni sono attese nel Lazio per le prossime ore. In particolare il peggioramento sarà a partire dalla giornata di oggi. In arrivo rovesci e temporali: maltempo anche nel weekend con particolare riferimento alla giornata di domenica. Stesso scenario con cui si aprirà poi la nuova settimana.

Allerta meteo gialla da stasera nel Lazio

Intanto partiamo dal bollettino diffuso in questi minuti. Ad inviarlo è stata l’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio: l’oggetto è per l’appunto l’allerta – di colore giallo – dalla serata di oggi, venerdì 8 marzo 2024, “e per le successive 12-18 ore”. Si prevedono pertanto sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Meteo Roma: che tempo farà nel weekend

Per quanto riguarda il meteo nel fine settimana, domani sulla Capitale il cielo sarà prevalentemente coperto specie al mattino. Attese anche piogge a partire da stanotte, sulla scia di quanto comunicato dalla Regione Lazio nel bollettino di allerta meteo. Il maltempo proseguirà fino all’ora di pranzo per lasciare spazio a qualche schiarita nelle ore pomeridiane. Questo per quanto riguarda sabato 9 marzo.

Domenica, invece, ad essere protagonista sarà la pioggia: precipitazioni, anche se non di eccessiva intensità, sono attese praticamente per tutto l’arco della giornata. Temporali, ancora, previsti per la notte che ci porterà alla nuova settimana che inizierà comunque sempre all’insegna del brutto tempo. Lunedì 11 infatti previsti su Roma altri rovesci significativi specie al mattino presto e poi in serata.

Neve nel Lazio: che tempo farà sabato e domenica

Le recenti nevicate in quota hanno riportato entusiasmo nel Lazio per ciò che riguarda la stagione sciistica sebbene ormai siamo prossimi alla primavera. Ad ogni modo qualche fiocco cadrà anche nelle prossime ore: leggere nevicate al Terminillo ad esempio – lunedì aumenteranno di intensità – mentre a Campo Staffi (tornato finalmente imbiancato dopo un inverno davvero scarno) nevicate significative sono attese già da stanotte.