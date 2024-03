Neve vicino Roma, aprono cinque impianti sciistici

Tanti gli impianti sciistici pronti ad accogliere i romani amanti degli sport invernali: previste abbondanti nevicate nelle prossime ore.

Pendii innevati e nevicate abbondanti nel weekend, con la possibilità di discendere le bianche montagne a pochi chilometri da Roma. Già il Lazio ha visto scendere dei deboli fiocchi tra la notte di giovedì e venerdì ma, stando alle previsioni metereologiche, nelle prossime ore si parla ancora di abbondanti nevicate. Tanti i romani che stanno pensando allora di tirare fuori dall’armadio scarponi e attrezzature da scii per godersi la neve prima che le temperature tornino ad alzarsi.

Neve nel weekend: impianti sciistici aperti tra Lazio e Abruzzo

Sono ben cinque gli impianti sciistici agibili e funzionanti in Abruzzo, sparsi tra Campo Felice e Ovindoli. Per chi però vuole rimanere nel Lazio, ci sono ottimi impianti anche al Terminillo. Da lunedì 4 marzo le nevicate saranno ancora più consistenti e, con un po’ di fortuna, sarà possibile godersi un weekend all’insegna degli sport invernali divertendosi a sciare.

Si parla di nevicate almeno fino ai 1400 metri, con accumuli esigui ma che potrebbero intensificarsi nelle prossime ore, fino a 10 cm di neve accumulata a partire dai 1.700 metri di quota. Quanto alle temperature, regnerà il gelo con 2 gradi, la stanghetta del termostato scenderà così di quattro gradi in meno rispetto alla giornata di ieri.

Nevicate abbondanti a partire da inizio settimana: Campo Staffi coperta di neve

A godere di copiose nevicate saranno, da lunedì in poi, alcune zone nel Lazio. Coperte di bianco saranno infatti il Terminillo, Campo dell’Osso e Campo Staffi, in zona Filettino. Qui si prevede -1 gradi da inizio settimana, mentre a Monte Livata è atteso un grado sopra lo zero almeno fino a domenica prossima.

Per quanto riguarda Campo Staffi gli impianti – assegnati tramite bando poche settimane fa – sono rimasti fin qui sempre chiusi anche nel fine settimana, proprio in virtù della mancanza di sufficienti precipitazioni nevose. Questo weekend, allora, potrebbero forse aprire, compresi (almeno) i due tapis roulant, considerando che sono attesi circa 20 cm di neve in queste ore. Sicuramente non mancheranno le attività, come quelle organizzate dal Rifugio Viperella, quali un’escursione con le ciaspole al tramonto, la sera di sabato 2 marzo, o un appuntamento con lo yoga sulla neve domenica 3 marzo.