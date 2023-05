Bonus psicologo 2023 della Regione Lazio: a chi spetta, requisiti e come funziona

È stato ufficializzato il bonus psicologo per l’anno 2023, che verrà erogato per i cittadini che abitano nella Regione Lazio. L’aiuto per le visite psicologiche, nella nostra Regione, è già richiedibile da qualche giorno, presentando la domanda di contributo a valere sulle risorse relative all’anno 2023. Il bando per chiedere l’aiuto sanitario per il monitoraggio della salute mentale, sarà visitabile presso la piattaforma digitale di eFamily.

Il bonus psicologo 2023 nella Regione Lazio

L’apertura del bando è avvenuta nella giornata di mercoledì 24 maggio 2023, con le domande che sono state raccolte dall’Ente regionale a partire dal primo pomeriggio. Questa in atto, sarà la seconda finestra temporale a disposizione della cittadinanza per presentare la domanda. Tale bando, infatti, permetterà l’ammissione all’erogazione del bonus per l’assistenza psicologica, pensato nell’ambito dell’iniziativa AiutaMente Giovani. In caso di ragazzi minorenni, il bando potrà essere presentato anche dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le risorse per il bonus regionale alla salute mentale

La Regione Lazio accoglierà tutte le domande disponibile, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il secondo anno. Si possono presentare domande di contributo per richiedere buoni servizio dal valore di 50 euro a seduta (omnicomprensivo), per un massimo complessivo di 1000 euro. Tali pagamenti serviranno a:

interventi di “primo livello di consultazione e diagnosi” per cui è definito un percorso di 4 colloqui di un’ora ciascuno;

interventi brevi di “primo livello di abilitazione-riabilitazione e sostegno” costituiti da 8 fino a 16 colloqui di un’ora ciascuno.

I requisiti richiesti dal bando

I soggetti che dovranno fruire del bonus saranno i giovani, che devono presentare una situazione di vulnerabilità psicologica accertata. Tale diagnosi, dovrà essere effettuata dal medico di base o il pediatra. Inoltre, bisognerà soddisfare questi requisiti: