Covid, oggi nel Lazio 2900 nuovi contagi e 6 morti: tutti i dati del bollettino dell’Asl

Resta alta l’attenzione per i nuovi contagi da Covid nella Regione Lazio e l’assessorato alla Sanità del Lazio è tempestivo nel dare comunicazione in merito. Anche oggi 28 ottobre 2022 sono stati diffusi i dati relativi ai nuovi contagi: 2900 casi (scorsa settimana 3316), mentre i ricoveri sono 18 e 6 i morti. In vista delle modifiche apportate dal ministro della Salute in merito alla diffusione dei dati, potrebbe a breve essere annullato il bollettino giornaliero per passare a un nuovo tipo di comunicazione con l’utenza: settimanale.

L’assessore alla salute della regione Lazio, Alessio D’Amato è entrato più nel dettaglio del bollettino e ha reso noto che “oggi nel Lazio su un totale di 18.079 tamponi, si registrano 2.900 nuovi casi positivi (-81), sono 6 i decessi (+3), 636 i ricoverati (+18), 32 le terapie intensive ( = ) e +4.512 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. I casi a Roma città sono a quota 1.534. Ancora in calo il numero totale dei casi su base settimanale -6% e l’incidenza a 394 ogni 100mila abitanti. Il valore rt è in discesa a 0.92″.

I dati delle ASL sul Covid

Ecco i numeri nel dettaglio, pervenutici direttamente dagli uffici di regione e dalle Asl dislocate sul territorio:

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 531 1 Asl Roma 2 578 1 Asl Roma 3 425 0 Asl Roma 4 189 0 Asl Roma 5 195 0 Asl Roma 6 220 0 Latina 291 0 Rieti 95 0 Viterbo 126 3 Frosinone 250 1

Quinta dose di vaccino – Il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o dall’ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di…

Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it