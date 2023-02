Elezioni Lazio 2023, vince l’astensionismo: a Roma vota solo il 33%, ad Ardea il dato più basso della Provincia

Mentre Francesco Rocca si avvia all’elezione come nuovo Presidente della Regione Lazio significativo è il dato dell’astensionismo. Alle urne per queste elezioni si è recato infatti soltanto il 37,2% degli aventi diritto, quasi la metà rispetto alle precedenti Regionali. A Roma (città) ha votato ad esempio soltanto il 33% degli elettori. Ad Ardea invece il dato più basso al livello Provinciale, inferiore al 30%.

Affluenza finale Regionali Lazio, i Comuni dove si è votato di meno in Provincia di Roma

L’affluenza finale a queste Regionali supera di poco il 37% della partecipazione. Alle urne 1.782.670 elettori su 4.792.565. Ma quali sono stati i Comuni della Provincia di Roma (che ha fatto registrare il 35,18% e dunque una percentuale inferiore al dato Regionale) dove si è votato di meno?

Queste le città della Provincia di Roma sotto al 37,2% in termini di affluenza in queste Regionali:

Anzio 33,85%

Ardea 29.77%

Campagnano di Roma 36,95%

Capena 35,39%

Cerveteri 36,14%

Civitavecchia 37,05%

Fiano Romano 33,17%

Fiumicino 33,49%

Fonte Nuova 35,05%

Guidonia 35,33%

Marino 36,75%

Mazzano Romano 34,57%

Pomezia 36,87%

Rocca di Papa 36,90%

Roma 33,11%

Affluenza Elezioni Lazio 2023: i dati dalle Province

Diamo uno sguardo adesso ai dati provenienti dalle altre Province. La percentuale maggiore di affluenza si registra a Frosinone e a Viterbo con l’affluenza sopra al 44%. A Latina ha votato invece il 39% circa degli aventi diritto. A Rieti il 43%.

Questo il riepilogo:

Lazio: 37,20% (precedente Regionali 2018 66,55%)

(precedente Regionali 2018 66,55%) Frosinone: 44,86% (precedente Regionali 2018 67,46%)

Latina: 39,74% (precedente Regionali 2018 68,73%)

Rieti: 43,74% (precedente Regionali 2018 71,16%)

Roma: 35,18% (precedente Regionali 2018 65,46%)

Viterbo: 44,09% (precedente Regionali 2018 73,56%)

Francesco Rocca nuovo Presidente del Lazio, la diretta dello spoglio

Per quanto riguarda invece i risultati delle Elezioni Regionali nel Lazio 2023, si va verso la vittoria del centrodestra. Mentre le operazioni di scrutinio sono in corso sembra ormai vicinissima la vittoria del centrodestra sia in Lombardia che nel Lazio. Proprio nel Lazio Francesco Rocca è attestato (dati SkyTg24) al 50-53% mentre Alessio D’Amato per il centrosinistra viene dato tra il 33-36%.Molto più indietro il Movimento 5 Stelle con Donatella Bianchi tra il 9% e il 12%.

