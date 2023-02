Elezioni Lazio, chi ha vinto? Affluenza flop, Francesco Rocca verso la vittoria, la diretta

Chi ha vinto le Elezioni Regionali del Lazio 2023? Chiusi i seggi nel Lazio per le votazioni che porteranno all’elezione del nuovo Presidente della Regione dopo Nicola Zingaretti. Tra poco inizierà lo scrutinio dei voti dal quale uscirà anche la composizione del rinnovato Consiglio Regionale. Il Corriere della Città seguirà tutte le fasi dello spoglio con exit poll, proiezioni e dati aggiornati in tempo reale.

Chi ha vinto le Elezioni Regionali Lazio 2023?

In questa tornata elettorale è stato possibile votare nelle giornate di ieri, domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23, e in quella di oggi, sempre dalle 7 ma fino alle 15. La sfida vede in corsa Alessio D’Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle. Presenti anche i candidati Rosa Rinaldi (Unione Popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista) e Fabrizio Pignalberi (Quarto Polo), con quest’ultimo escluso tuttavia dalla competizione dal Tar.

Exit poll e proiezioni elezioni Regionali Lazio 2023

Secondo i primi Instant poll Francesco Rocca va verso la vittoria nel Lazio 49-53% con Alessio D’Amato più indietro al 30-34%. Lontanissimo il M5S dato tra il 12-16%. (fonte SkyTg24). Arrivano intanto le prime dichiarazioni degli esponenti di centrodestra: Tajani parla di “successo sia nel Lazio che in Lombardia”, Salvini scrive “grazie Lazio, grazie Lombardia”. Bassissima l’affluenza, poco al di sopra del 37%.

Elezioni regionali Lazio 2023: ecco il compenso degli scrutatori

Risultati Elezioni Lazio 2023, i dati in tempo reale

Questi i dati in tempo reale mentre è in corso lo spoglio dei voti (segui la diretta dalle ore 15.00):

(sez. scrutinate – su -)

Alessio D’Amato (centrosinistra) – % Francesco Rocca (centrodestra) – % Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle) – % Rosa Rinaldi (Unione Popolare) – % Sonia Pecorilli (Partito Comunista) – %

Elezioni regionali Lazio 2023, chi vince? Sondaggi, il centrodestra è in vantaggio

Il voto alle liste a sostegno dei candidati delle Regionali 2023 nel Lazio

Di seguito il dettaglio dei voti ottenuti dalle singole liste:

1. Alessio D’Amato – %

Pd: -%

Azione/Italia Viva: -%

+Europa: -%

Demos: -%

Psi: -%

Europa Verde: -%

Possibile: -%

Radicali: -%

Articolo 1: -%

Sinistra Civica Ecologista: -%

POP: -%

Repubblicani: -%

Socialdemocratici: -%

Volt: -%

2. Francesco Rocca

Fratelli d’Italia: -%

Lega: -%

Forza Italia: -%

UDC: -%

Noi con l’Italia: -%

Risorgimento: -%

Lista Civica Rocca: -%

Alternativa Popolare: -%

3. Donatella Bianchi

Movimento 5 Stelle: -%

Polo Progressista: -%

4. Rosa Rinaldi

Unione Popolare: -%

5. Sonia Pecorilli

Partito Comunista Italiano: -%

Elezioni regionali Lazio domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023: come si vota, a che ora, sondaggi e fac-simile della scheda elettorale