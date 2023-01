Elezioni regionali Lazio 2023, chi vince? Sondaggi, il centrodestra è in vantaggio

Nonostante ci sia grande attenzione su temi più frivoli come Sanremo, l’attenzione dei cittadini del Lazio è rivolta anche verso un altro importante appuntamento fissato per domenica 12 e lunedì 13 febbraio: le elezioni regionali. Un evento sicuramente meno leggero, ma segna una tappa importante per il futuro della Regione. E già adesso è possibile verificare cosa dicono i sondaggi resi da Ipsos in merito ai candidati a Presidente e relative coalizioni.

Qual è il candidato in testa secondo i sondaggi

Il candidato del centrodestra Francesco Rocca sembra essere il favorito cn il 41,2 per cento di preferenze davanti a Alessio D’Amato, sostenuto dal Terzo Polo, che conta il 34,1 per cento di consensi, al terzo posto si trova la candidata del Movimento 5 Stelle e del Polo progressista Donatella Bianchi che, al momento, ha 19,6 preferenze. A seguire c’è Rosa Rinaldi di Unione Popolare, 2,1%, Fabrizio Pignalberi del Quarto Polo e Insieme per il Lazio, 1,8% e Sonia Pecorilli del Partito Comunista, 1,2%.

Chi vincerà secondo gli elettori

Sulla base dei sondaggi anche il 23 per cento degli elettori è convinto che a vincere sarà Rocca, mentre il 17 per cento punta su D’Amato. La maggior parte dei votanti, il 47 per cento, però, dichiara di non esser in grado al momento di fare pronostici. Sta di fatto che la differenza tra i due candidati in testa è che mentre l’ex assessore alla Sanita della giunta Zingaretti è noto al 61 per cento degli aventi diritto al voto, Rocca e Bianchi sono conosciuti dal 47 per cento dei votanti.

Qual è la situazione dei partiti

Nonostante le previsioni dell’elettorato resta da verificare qual è la situazione dei partiti nel Lazio a condurre è Fratelli d’Italia con il 29,5 per cento, seguito da La Lega con il 5,3 per cento, da Forza Italia con il 5,2 per cento, dal Pd con il 21,2 per cento, dal M5S con il 15,7 per cento e da Azione -Iv con il 6,5 per cento.