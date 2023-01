Elezioni regionali Lazio 2023, come si vota il 12 e il 13 febbraio: candidati e fac-simile della scheda elettorale

Il prossimo appuntamento con le urne elettorali è fissato per il 12 e 13 febbraio prossimi in occasione delle votazioni regionali nel Lazio che prenderanno il via alle 7 di domenica 12 febbraio e si chiuderanno lunedì 13 febbraio alle 15. Un appuntamento che si svolgerà in simultanea con la Regione Lombardia.

Cosa occorre per votare

Per poter esprimere la propria preferenza nelle urne è necessario recarsi al proprio seggio con tessera elettorale e documento di riconoscimento. In quella sede è possibile scegliere tra i candidati che sono: per il centrodestra Francesco Rocca, per il Pd e il terzo Polo Alessio D’Amato, per il Movimento Cinque stelle Donatella Bianchi, per il partito Comunista Sonia Pecorilli e per Unione popolare Rosa Rinaldi. In quella occasione oltre che scegliere il presidente gli elettori saranno chiamati a votare anche per eleggere 50 consiglieri.

Come verranno assegnati i seggi

L’assegnazione dei seggi avverrà con due differenti forme, con il metodo proporzionale per l’80 poe cento dei seggi, ossia per 40 consiglieri; mentre il restante 20 per cento, 10 consiglieri, sotto forma di premio di maggioranza alle liste collegate al presidente eletto. Sono cinque le circoscrizioni regionali: Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, nelle quali i seggi verranno suddivisi in base alla popolazione. L’elezione del presidente sarà colui che avrà ottenuto più voti validi sul totale degli aventi diritto al voto.

Come si vota

Sulla scheda elettorale l’elettore avrà la possibilità di esprimere due preferenze, una per il presidente, l’altro per un consigliere da indicare, in entrambi i casi, accanto alla lista. Qualora vengano espresse due preferenze una deve riguardare un candidato maschile, l’altro uno femminile pena l’annullamento della seconda preferenza. Anche se è possibile il voto disgiunto, ossia il candidato a Presidente di una lista e il candidato a consigliere di un’altra lista.