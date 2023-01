Elezioni regionali, Francesco Rocca a Pomezia per presentare il suo programma

Un nuovo appuntamento con Fratelli d’Italia a Pomezia è in programma per Sabato 21 Gennaio. Ad organizzarlo è la Federazione provinciale di Roma, guidata dal Senatore Marco Silvestroni che ha scelto la città pontina per l’evento centrale della Provincia per presentare il candidato Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Inoltre saranno presenti molte personalità di Fratelli d’Italia ad intervenire, tra cui Parlamentari, Sindaci e candidati al Consiglio regionale. L’appuntamento è centrale per far sentire la voce del territorio contro una sinistra che propone candidature in perfetto stile Zingaretti, che ha fatto di tutto meno che amministrare il Lazio in cui si è fatto eleggere Presidente.

La Regione è vitale per il sistema della Provincia di Roma, basta pensare alla Sanità e ai tanti ospedali chiusi, alla viabilità con le moltissime strade regionali in condizioni pessime e le altre​ strade, come la Pontina, dove la Regione dovrebbe effettuare manutenzione. Per proseguire poi con tantissimi altri temi come il Turismo, la Cultura, l’Urbanistica e tanto altro dove finalmente avere un Presidente come Francesco Rocca può rappresentare un punto di svolta per la Provincia di Roma.

“Ringrazio Marco Silvestroni per aver scelto Pomezia e saremo in prima linea a dare il nostro contributo”, dichiara così in una nota Veronica Felici, Presidente del Circolo Territoriale di Pomezia e Dirigente provinciale di Fdi. “Abbiamo bisogno a Pomezia come in tutta la Provincia di un​ Presidente della Regione che non ci tratti come periferia degradata come hanno fatto gli altri prima, a cominciare da Zingaretti e dalla sua allegra brigata targata PD e 5 Stelle. Andiamo a vincere anche la Regione e poi lanceremo la sfida su Pomezia”, conclude Veronica Felici. L’appuntamento con l’evento è per Sabato 21 Gennaio alle ore 18 presso l’Hotel Principe, in via dei Castelli Romani 14, a Pomezia.