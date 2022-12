Regionali Lazio: chi è Francesco Rocca, il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni 2023

Elezioni Regionali Lazio. Francesco Rocca è in corsa per le Regionali nel Lazio: è il candidato di centrodestra alle elezioni e il suo nome è stato preferito da Giorgia Meloni a quello di esponenti di primo piano di Fratelli d’Italia come Fabio Rampelli. Nonostante la sua vicinanza al sistema ideologico di centro-destra, si è comunque candidato come civico e non politico. La sua candidatura è sostenuta da tutto il centro-destra, ad ogni modo. Dunque, non solo Fratelli d’Italia, ma anche Forza Italia, Lega e Noi Moderati e Udc. Classe 1965 ha due figli, Matteo e Giorgio, e a 57 anni è già diventato nonno.

Il cursus honorum di Francesco Rocca e il suo passato

Ma Francesco Rocca è soprattutto il presidente dimissionario della Croce Rossa Italiana, e sul suo sito si descrive così: “L’attività di volontariato è stata sempre fondamentale nella mia vita, fin da giovane, quando ero studente universitario in Legge. Le prime esperienze di volontariato sono in favore di chi è più vulnerabile, di chi vive nelle zone grigie della nostra società, come i senza fissa dimora e i migranti”. Un passato, ad ogni modo, non proprio limpido, dal momento che a 19 anni ha ricevuto una condanna per spaccio di eroina ed è stato un militante del Fronte della Gioventù a Ostia – il movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano.

Dall’università alla Croce Rossa

Sul fronte accademico, invece, si laurea in Legge e svolge per alcuni anni la professione di avvocato, riuscendo anche a ricoprire il ruolo importante di commissario e direttore generale di importanti strutture sanitarie. Da lì, poi, approda in Croce Rossa. L’approdo in Croce Rossa risale all’anno 2007, per poi diventarne commissario straordinario a novembre del 2008. In questi anni, c’è anche la piccola parentesi al comune di Roma (quando sindaco è Gianni Alemanno) in veste di capo del dipartimento Salute e Attività sociali del Comune di Roma. Nel 2013, infine, assumerà la carica definitiva di presidente nazionale.

(Foto in copertina da itinerarinews, Instagram)