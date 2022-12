Regionali Lazio, chi è Donatella Bianchi: età, lavoro, Linea Blu, marito e Instagram

Elezioni regionali 2023 del Lazio. È la giornalista Donatella Bianchi la candidata del Movimento 5 Stelle. Storica conduttrice di Linea Blu, ha donna ha accettato la proposta di Giuseppe Conte andando quindi a sfidare il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato e quello di centrodestra Francesco Rocca.

Regione Lazio, il Pd candida Alessio D’Amato come Presidente: si schiera con Calenda

Donatella Bianchi, biografia e carriera

Ma cosa sappiamo della candidata del movimento pentastellato? Donatella Bianchi ha origini liguri, è infatti nata a La Spezia il primo ottobre 1963. Ha 59 anni ed è mamma di due figli, Pierluca e Federica. Diventata nota al grande pubblico per la conduzione, quasi ventennale, di Linea Blu ma la carriera della donna inizia però molto prima. A 15 anni, infatti, debutta a Domenica In grazie al conduttore Corrado che la vuole nella propria campagna come testimonial di Mira Lanza, con l’incisione del jingle Mira Mia l’Olandesina.

Nel 1985 Donatella diventa giornalista professionista e nel 1989 torna in televisione nel ruolo di inviata speciale del programma Sereno Variabile. Tra gli altri progetti ricordiamo anche la collaborazione al telegiornale del Lazio e le iniziative radiofoniche con Raiuno come ‘Senti la montagna’ e ‘Quando i mondi si incontrano’. Donatella è stata inoltre presidente del WWF Italia dal 2019 è presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale.

Le parole di Conte

Candidata alle regionali del Lazio con il Movimento 5 Stelle, ecco cosa ha detto l’ex premier Giuseppe Conte in merito alla candidatura della donna che sarà sostenuta anche da Coordinamento 2050 e Sinistra Italiana: ‘Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all’altezza delle loro aspettative ed esigenze’.

La vita privata di Donatella Bianchi

Per quel che riguarda la vita privata, Donatella Bianchi dal 2012 è sposata con l’imprenditore Tommaso Muntoni. I due vivono però separati: Donatella vive a Roma mentre Muntoni in Sardegna. Come anticipato, la donna ha due figli: Federica, nata dal precedente matrimonio con Osvaldo Bevilacqua, e Pierluca frutto invece dell’unione con Tommaso Muntoni.