Regione Lazio, Alessio D’Amato: chi è, Assessore alla Sanità, età, curriculum, moglie, Partito Democratico, Instagram

Da marzo 2020 a oggi, Alessio D’Amato è stato tra i principali volti nella gestione del Covid-19 all’interno della Regione Lazio. Nel ruolo di Assessore alla Sanità, già a capo della cabina di regia della sanità laziale dal 2013, il 4 maggio, nella zona di Roma Nord, cui abita, ha deciso di ufficializzare la candidatura come Presidente alla realtà regionale laziale per la coalizione di Centrosinistra, sostenuta in questo frangente dal Partito Democratico e Azione di Carlo Calenda.

L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato

Nato a Roma nel ’68, è laureato in Sociologia e ha conseguito un Master in ‘Peacekeeping and security studies’ e autore di diverse pubblicazioni. Membro della Commissione Sanità e Bilancio del Consiglio regionale del Lazio e della Commissione Sicurezza sul Lavoro dal 2005 al 2010. Dal 2008 al 2010 ha ricoperto anche l’incarico di Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Consiglio regionale del Lazio. Dal 2013 è stato Responsabile della Cabina di Regia della Sanità della Regione Lazio.

Politicamente cresciuto tra Pdci e Rifondazione, ha avuto modo di farsi notare dall’ex ministro Oliviero Diliberto che lo ricorda quando D’Amato era a capo della federazione romana del Pdci, con uno zoccolo duro al Labaro, quartiere di Roma Nord con una connotazione fortemente popolare.

I ruoli politici all’interno del Partito Democratico

Dal 2019 ha iniziato a prendersi i suoi spazi, anche e soprattutto politici. Prima visto come un “tecnico”, uno da dietro le quinte, con i primi movimenti tellurici che hanno portato fuori dai palazzi della Garbatella sia Nicola Zingaretti sia Massimiliano Smeriglio, D’Amato si è preso la scena. Poi sono arrivati il Covid-19, l’emergenza sanitaria, le mascherine, i tamponi e la campagna vaccinale da gestire, da fare in fretta. Le percentuali relative alla copertura della popolazione laziale sono lusinghiere per l’assessore, adesso si vedrà se lo saranno anche alle primarie.

La famiglia dell’Assessore alla Sanità

Riguardo la vita privata di D’Amato non si hanno molte informazioni. Ha una moglie che si chiama Stefania. Non sappiamo molto di lei, se non che lavora nel settore della sanità. Non si hanno notizie su eventuali figli.

Instagram

L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, è seguibile su Instagram all’account @alessiodamato_official. E’ seguito da 1.763 follower, in un numero che potrebbe lievitare con la sua candidatura alla Presidenza della Regione Lazio. E’ solito postare fotografie legate alla sua campagna elettorale per le Regionali, oppure inerenti ai temi della sanità laziale.