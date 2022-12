Elezioni Lazio, nei sondaggi Rocca avanti: Pd e 5 Stelle divisi, consegnano Regione al centro-destra

Elezioni Lazio. Insieme, Pd e 5 Stelle, potrebbero superare il centrodestra. Ma di fatto sono divisi, e così, separati, si preparano a consegnare la vittoria alle elezioni regionali del Lazio a Francesco Rocca. Un quadro che emerge chiaramente dall’ultimo sondaggio realizzato da Izi e pubblicato su La Repubblica. Stando alle proiezioni, allora, il candidato di Giorgia Meloni arriverebbe al 42,6 per cento delle preferenze, mentre Alessio D’Amato si fermerebbe al 34,8 per cento e Donatella Bianchi al 18,3 per cento. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che proprio la candidata del Movimento 5 Stelle è stata annunciata soltanto da poche ore, dunque è anche possibile che nei prossimi giorni salga anche il suo gradimento, così come è possibile che si abbassi. La sintesi, però, è abbastanza chiara: il centrodestra sembra avviato alla vittoria, anche nella Regione Lazio. Solamente una eventuale alleanza – molto remota a dire il vero – tra Pd e 5 Stelle potrebbe riaprire la partita.

Elezioni Regionali nel Lazio, parla il candidato di centrodestra Rocca: ‘A 19 anni spacciavo, ora sono un’altra persona’

Izi: “Continua il suicidio dell’opposizione anche nella Regione Lazio”

“Continua il suicidio dell’opposizione, centrosinistra e M5s, che si consegnano alla destra anche in Regione Lazio, così come avvenuto alle elezioni politiche e in Parlamento. La mancata alleanza tra centrosinistra e M5S letteralmente regala la vittoria agli avversari e quindi al candidato della coalizione di centrodestra Francesco Rocca. Senza un’alleanza nell’area di centrosinistra, la coalizione di centrodestra vincerebbe con qualsiasi altro candidato o candidata”, ha commentato Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi Spa sull’argomento. Fratelli d’Italia confermerebbe il primo posto ottenuto alle elezioni politiche e si attesterebbe al 32,4 per cento. Difficile, a questo punto, che il risultato possa cambiare, ma nulla è scontato. Le prossime settimane saranno cruciali per la campagna elettorale e i candidati si stanno già preparando allo scontro finale.