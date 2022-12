Elezioni Regionali Lazio, il centrodestra punta su Rocca

C’è fibrillazione nell’aria in vista delle elezioni regionali per il Lazio: c’è tutto, la data e lo schieramento di centro-sinistra sembra essere già bello e pronto. Quello che è mancato sino ad ora, è stata la variabile di centro-destra, chi verrà schierato? Se fino a qualche ora fa la domanda non aveva neppure un barlume di risposta, ora arriva qualche segnale. Di fatto, stando a quanto trasmette l’agenzia AdnKronos da fonti del centrodestra, pare che l’alleanza abbia deciso di puntare tutto sul nome di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, per la corsa alla presidenza della Regione Lazio. Sempre in base a tali fonti, ecco che il nome di Rocca avrebbe avuto il via libera anche da Lega e Fi, colonne portanti dell’alleanza. Ad ogni modo, tra le proposte di Fratelli d’Italia ci sarebbe anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e quello dell’eurodeputato di FdI-Ecr Nicola Procaccini.

Le proposte del centro-sinistra

Come avevano anticipato in un altro nostro articolo, per quanto concerne lo schieramento di centrosinistra, nello specifico, per il dopo Zingaretti, sarebbe tutto pronto per il lancio diAlessio D’Amato, che proprio negli scorsi giorni ha presentato ufficialmente la sua candidatura, spronato anche da Azione e Italia Viva, con anche il Pd che alla fine si è unito. Correrà per conto proprio, invece, il Movimento 5 Stelle, mentre ancora è tutto da capire sul cosa farà il duo Verdi-Sinistra. Ricordiamo, infine, che si voterà anche lunedì 13 febbraio fino alle 15 e quindi non solo nella giornata di domenica 12 febbraio.