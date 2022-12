Elezioni regionali 2023 Lazio e Lombardia: ecco quando si vota e gli orari

Le elezioni regionali 2023 per la regione Lazio sono un momento importante, in cui si giocano le partite più sensibili per la futura gestione ed amministrazione del territorio. Le destre sono in netto vantaggio, e solamente una larga coalizione degli altri schieramenti sarà in grado di tenerle testa. Un dato territoriale, dunque, che riflette perfettamente le tendenze generali del Paese, in cui, appunto, la coalizione di centro-dentra ha vinto le recenti elezioni mettendosi al timone del Paese. Sembra impossibile, ma alla fine le elezioni di Lazio e Lombardia sono state accorpate: si voterà anche lunedì 13 febbraio fino alle 15 e quindi non solo nella giornata di domenica 12 febbraio. A quanto si apprende dall’agenzia Adnkronos, in Consiglio dei ministri è stato approvato un decreto che estende il termine delle operazioni di voto fino al lunedì alle ore 15. Dunque, più tempo per votare, meno affollamenti e forse più ordine nella logistica di voto.

Elezioni regionali 2023 nel Lazio: si vota il 12 febbraio, chi sono i candidati

Gli schieramenti politici per il dopo Zingaretti

Per quanto riguarda lo schieramento di centrosinistra, nel dettaglio, per il dopo Zingaretti, sarebbe tutto pronto per il lancio di Alessio D’Amato, come spiegato già in un altro articolo sul tema, spronato soprattutto da Azione e Italia Viva, con anche il Pd che alla fine si è unito. Correrà per conto proprio, invece, il Movimento 5 Stelle, mentre ancora è tutto da capire sul cosa farà il duo Verdi-Sinistra. La situazione è uno stallo alla messicana anche per il centro-destra, dove la scelta del candidato presidente alle elezioni regionali nel Lazio dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia. Ancora nulla di fatto per il loro delfino. I sondaggi sono stati, però, da sempre molto chiari sulla vicenda: solamente un campo largo del centrosinistra potrebbe tentare di portare a casa un risultato vincente contro il centro-destra. Ma per il PD, soprattutto nelle condizioni di ora, non sarà proprio facile riunire sotto lo stesso tetto Azione e il Movimento 5 Stelle. Se nel 2018, le elezioni regionali nel Lazio si sono tenute in data 4 marzo, in armonia con le elezioni politiche regionali della regione Lombardia, quest’anno si gioca di anticipo. le elezioni regionali infatti si terranno in data domenica 12 febbraio.