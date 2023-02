Elezioni regionali Lazio domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023: come si vota, a che ora, sondaggi e fac-simile della scheda elettorale

Manca poco all’appuntamento con le elezioni regionali che si terranno il 12 e il 13 febbraio prossimi. Votazioni che saranno utili a eleggere il nuovo Presidente della Regione Lazio, che subentrerà a Nicola Zingaretti, oltre ai componenti del Consiglio regionale. Tra i candidati figurano: la giornalista Donatella Bianchi sostenuta dal Movimento Cinque Stelle e dal Polo progressista, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato candidato del Partito democratico e del terzo Polo e del presidente della Croce Rossa italiana Francesco Rocca supportato dalla coalizione di centrodestra.

Quando si terranno le votazioni

Le votazioni si terranno dalle 7 alle 23 del 12 febbraio e dalle 7 alle 15 del 13 febbraio. Gli elettori dovranno raggiungere le urne muniti di documento di identità e di tessera elettorale per esprimere la propria preferenza. Si tratterà di elezioni dirette sia del Presidente sia dei Consiglieri, non è previsto il ballottaggio. Le disposizioni in merito sono chiare: vince chi ottiene più voti.

Come votare

Ci sarà un’unica scheda sulla quale sono indicati i nomi dei candidati a Presidente con i simboli delle liste che li appoggiamo. Ogni elettore può scegliere o di votare solo il candidato governatore oppure di dare il proprio voto a una lista che comunque andrà al candidato che quella lista sostiene.

Con metodo proporzionale sarà assegnato l’80 per cento dei seggi del Consiglio regionale, il 20 per cento verrà riconosciuto, come premio di maggioranza, alle liste del nuovo governatore del Lazio. Gli elettori possono anche esprimere un voto disgiunto: ossia esprimere una preferenza per il candidato alla Presidenza e in un’altra lista scegliere un candidato consigliere che appoggia un altro candidato. Il presidente eletto direttamente dai cittadini non ha necessità di avere il voto di fiducia del Consiglio per ricoprire la carica. Resta la regola della doppia preferenza di genere, cioè se la prima preferenza è stata attribuita a un candidato maschio, la seconda deve essere data a una donna.