Gi Group assume anche nel Lazio: ecco come candidarsi

Gi Group, la società di Gi Group Holding, multinazionale italiana specializzata nelle risorse umane, cerca personale anche nel Lazio. Data la loro crescita, la prima agenzia per il lavoro a capitale italiano, ricerca oltre 300 collaboratori. Di seguito tutti i dettagli!

Un po’ di informazioni su Gi Group

Gi Group è la società di Gi Group Holding – la prima multinazionale italiana del lavoro – che si occupa di Temporary, Permanent e Professional Staffing. L’obiettivo del Gruppo è quello di supportare le persone nell’ingresso nel mondo del lavoro e sostenerle in ogni fase della loro carriera professionale e di essere al fianco delle aziende nella crescita delle loro realtà. Al momento lavora in 29 Paesi e nel 2021 ha chiuso con un fatturato di 3,3 miliardi di euro. Si caratterizza come un’organizzazione giovane, dove l’età media non supera i 35 anni, e oltre il 70% di occupazione è femminile.

Le posizioni aperte

Al momento cercano collaboratori che possano sposare questi valori aiutando e incrementando gli obiettivi della società. Delle oltre 300 posizioni aperte in tutta Italia, sono circa 50 quelle ricercate nel Lazio: Responsabili Ricerca & Selezione, Technical Consultant, Sales Account e Responsabili Amministrativi.

Qui tutte le posizioni a cui è possibile candidarsi.

I requisiti

I requisiti più importanti sono:

essere creativi e flessibili

possedere un approccio consulenziale e orientato agli obiettivi

avere capacità organizzativa e di team building

richiesta possibile laurea in economia o materie umanistiche

conoscenza della lingua inglese

“In un periodo come questo dove il mercato del lavoro è estremamente sfidante e dove le aziende faticano a trovare risorse di valore, il ruolo delle agenzie per il lavoro come Gi Group è fondamentale – commenta Matteo Monticelli, Regional Business Director di Gi Group – Entrare in Gi Group significa avere la possibilità di essere dei veri e propri “Lifechanger” e fare la differenza nella vita delle persone con il proprio lavoro. E significa farlo in una realtà solida, con prospettive di crescita anche internazionali e con piani di formazione personalizzati proposti da b*right, la nostra Corporate University.”