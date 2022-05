Meteo, temperature record: arriva il caldo africano con Hannibal

Sembra quasi un déjà-vu. Se torniamo un po’ indietro con gli anni, esattamente al 2003, alcuni potranno ricordarsi del caldo assurdo del periodo. Il mese di Giugno “infernale”, così come le prime due settimane di Agosto. In realtà però tutto era partito da Maggio. Così come sta succedendo quest’anno. Finalmente infatti le temperature sono aumentate, abbiamo ripreso i costumi da bagno e ci stiamo spostando per il mare. Ma probabilmente questo caldo non farà altro che aumentare.

Leggi anche: Castelli, il piccolo Francesco e la lotta contro una malattia sconosciuta: il racconto della mamma

Anticiclone Hannibal

Come afferma ilMeteo, da qualche giorno è arrivato in Europa occidentale l’anticiclone Hannibal che raggiungerà il suo picco nel prossimo weekend. Questo potrebbe assolutamente battere il record delle temperature del Maggio 2003.

Tutto si sta verificando esattamente come quell’anno. Per Sabato 21 Maggio è prevista infatti un’ulteriore espansione verso la Spagna, la Francia e Nord-Ovest italiano.

Le città più colpite dal caldo

IlMeteo ha analizzato così i valori del 2003 mettendoli a paragone con quest’anno. Come nel 2003, le città che potrebbero essere più colpite si trovano al Nord e sul settore occidentale italiano:

Torino Caselle

Milano Linate

Bologna borgo Paligale

Ferrara

Palermo Punta Raisi

Cagliari Decimomannu

Ma n0n solo. Anche Roma sarà colpita da un fortissimo caldo. Se già in primavere si toccano i 32/33°, la stagione estiva potrebbe essere assolutamente “anomala”. Le cause, come da 20 anni, sono dovute anche dai Cambiamenti Climatici, soprattutto dal Riscaldamento Globale.