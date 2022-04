Poste Italiane assume, aperte le selezioni per postini. Per candidarsi basta il diploma

Assunzioni in Poste Italiane, senz’altro una bella notizia per chi è in cerca di un’occupazione. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito di Poste Italiane ed è volta alla selezione di nuovi portalettere che saranno impiegati in tutte le regioni italiane.

L’annuncio è dunque rivolto principalmente alla ricerca di postini ed i requisiti richiesti dall’azienda sono simili a quelli validi per le precedenti selezioni, ovvero essere in possesso del diploma di maturità e della patente di guida.

Leggi anche: Lavoro, nuove assunzioni a Tigotà per l’apertura dello store in via Tiburtina

Assunzioni Poste Italiane: requisiti e contratto

Pertanto, per poter inoltrare la domanda di partecipazione e prendere così parte alle selezioni non sono necessari particolari competenze professionali o titoli di studio. Per accedere alle selezioni è infatti sufficiente essere in possesso del diploma di scuola superiore e, per coloro che fanno domanda nel territorio di Bolzano, del patentino di bilinguismo.

Un ulteriore requisito richiesto è essere in possesso della patente di guida. Inoltre, va ricordato che la capacità di guidare il mezzo in dotazione aziendale sarà verificata durante gli step successivi di selezione.

Per quel che riguarda la tipologia di contratto, i candidati selezionati saranno inseriti in azienda come portalettere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come e quando inviare la domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione per prendere parte alle selezioni in vista delle nuove assunzioni in Poste Italiane, dovranno essere inoltrate entro il prossimo 30 aprile.

Per farlo sul sito web delle Poste è presente un apposito form da compilare, disponibile nella sezione “posizioni aperte in azienda“. È inoltre bene ricordare che per avviare la procedura sarà necessario registrarsi al portale. Infatti soltanto dopo aver effettuato questo passaggio il candidato potrà procedere con la compilazione di tutti i propri dati.

Altre posizioni aperte in Poste Italiane

Ma non solo postini. Sul sito di Poste Italiane ci sono anche altre posizioni aperte per le quali è possibile candidarsi. Ne sono un esempio i ruoli di front end, logistic engineer, senior software architect, junior software architect nonché impiegati per le funzioni digitali.