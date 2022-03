Lavoro, nuove assunzioni a Tigotà per l’apertura dello store in via Tiburtina

Nuove assunzioni a Tigotà con l’apertura del nuovo store in via Tiburtina. Il brand, leader in Italia nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa, ha tagliato il nastro del 16esimo store a Roma. Si tratta del 20esimo nel Lazio, il numero 667 in Italia. E di conseguenza crescono anche le opportunità di lavoro. D’altra parte nel corso del 2021 le assunzioni sono state più di 250.

Lavoro Tigotà, tutte le posizioni disponibili

Per consultare tutte le nuove offerte di lavoro basta collegarsi al seguente link: https://lavoro.gottardospa.it/jobs.php. Ce ne sono diverse aperte vista l’ultima apertura del negozio in via Tiburtina. In totale, Tigotà conta più di 5mila dipendenti, con una percentuale di quote rosa che supera l’85%.

La nuova apertura in via Tiburtina

“Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia per il gruppo – afferma Tiziano Gottardo, Presidente della società –. Una nuova apertura a Roma è significativa, vogliamo continuare a crescere. Abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette un segnale positivo anche sul fronte dello sviluppo occupazionale”. L’azienda, che da tempo è impegnata nella valorizzazione dell’etica e della trasparenza sul posto di lavoro, è recentemente entrata nella classifica di “Italy’s best employers”, sondaggio realizzato da Statista che ha intervistato oltre 12mila dipendenti di aziende italiane e che premia le imprese dove si lavora meglio. E ha vinto il premio “Insegna dell’Anno” per la categoria drugstore per il quinto anno consecutivo.

Locali da affittare

Tigotà sta inoltre cercando immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture in Lazio. Si possono proporre locali inviando un’email a proposte.immobili@gottardospa.it. “Siamo molto legati ai territori in cui operiamo – conclude Gottardo – e cerchiamo di restituire, in termini di servizi, tutto ciò che la zona può offrire”.