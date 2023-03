Prima seduta del Consiglio della Regione Lazio con Rocca, Aurigemma eletto presidente d’Aula. Girava da diversi giorni la notizia nell’aria, con il voto di oggi che ha confermato questa intenzione politica: Antonello Aurigemma è diventato il nuovo presidente dell’Aula consiliare. Dopo una convulsa contrattazione tra le forze di maggioranza per la spartizione degli assessorati e le deleghe regionali, negli ultimi giorni i partiti che sostengono Francesco Rocca hanno trovato la quadra sulla squadra da affiancare al Presidente della Regione Lazio.

Prima seduta del Consiglio regionale, il Centrodestra trova la quadra

La scelta di Antonello Aurigemma è rientrata all’interno di una precisa strategia politica: garantire una grand trazione di Fratelli d’Italia all’interno della maggioranza. Dopotutto, anche lo scranno della presidenza d’Aula era stata nel fuoco di numerose polemiche e una fitta contrattazione per poter blindare quello spazio a qualche partito. In questo caso, si può parlare della Lega, che in diverse occasioni aveva avanzato tale ipotesi dovendosi poi accontentare della vicepresidenza, con Giuseppe “Pino” Cangemi.

Antonello Aurigemma è stato eletto con il pieno sostegno della maggioranza, incassando 36 voti favorevoli per il ruolo di presidente d’Aula. Sono state invece 15 le schede bianche. Ci sono volute tre votazioni per farlo eleggere: la prima era finita 33 voti per Aurigemma e 18 bianche, la seconda con 34 voti a favore di Aurigemma ma dove sembra mancasse il sostegno del consigliere UDC Nazareno Neri.

All’interno del Corriere Roma, viene ripreso il discorso di Antonello Aurigemma nel suo insediamento, che ha detto: “Sarò imparziale, ma sensibile alle sollecitazioni di tutti gli eletti. La mia presidenza sarà improntata all’ascolto e alla partecipazione. Il mio auspicio è che l’aula sia un luogo di confronto democratico nel rispetto delle pur differenti opinioni politiche per dare le risposte che i cittadini del Lazio si aspettano. La disaffezione al voto alle ultime elezioni deve indurci a provare a ribaltare la percezione che gli elettori hanno delle istituzioni”.