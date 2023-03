Regione Lazio, raggiunta l’intesa nella notte per la Giunta di Rocca: i nomi degli assessori

Dopo dei frenetici lavori, che hanno visto impegnato il centro destra fino a sera inoltrata, la squadra del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è pronta. Salvo limature dell’ultimo momento, dunque, la giunta composta da dieci assessori la cui componente maggioritaria è affidata a Fratelli D’Italia può dirsi completa. Ricordiamo invece che le competenze sulla sanità, almeno nella prima fase della legislatura saranno tenute dallo stesso Rocca. Previsto per oggi l’annuncio ufficiale.

Francesco Rocca, domani la proclamazione come Presidente della Regione Lazio: chi saranno gli assessori

La composizione della giunta del presidente della regione Lazio Francesco Rocca

I lavori che hanno portato alla composizione della giunta sono andati avanti fino alle serata di ieri ma alla fine la squadra del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è stata ultimata, raggiungendo un accordo sui nomi che ne faranno parte. Al suo interno ci sono dieci assessori con una componente maggioritaria affidata a Fratelli d’Italia, partito che otterrà anche la presidenza del Consiglio regionale con Antonio Aurigemma. I vice saranno, invece, il leghista Pino Cangemi e in quota del Partito Democratico è probabile la presenza di Mario Ciarla. A seguire nella giunta troveremo, con molta probabilità, Roberta Angelilli – vicepresidente del Lazio e assessore alle attività produttive – Giancarlo Righini al quale sarà assegnata la delega all’agricoltura e quella al Bilancio.

Avremo poi Fabrizio Ghera che oltre ai lavori pubblici potrebbe gestire uno dei più importanti e pesanti assessorati come quello dei rifiuti sul quale però – va detto – ha puntato anche Forza Italia. Massimiliano Maselli potrebbe invece occuparsi dei trasporti mentre le politiche sociali dovrebbero essere affidate a Fabio Tagliaferri. In bilico il nome di Elena Palazzo che dovrebbe occuparsi dello sport. Ricordiamo, ancora, i nomi di Pasquale Ciacciarelli con le deleghe alla cultura e al turismo, la leghista Cinzia Bonfrisco che dovrebbe occuparsi di Casa ed Urbanistica in alternativa a Simona Baldassarre. A Maria Spena dovrebbero essere invece affidate le deleghe a politiche giovanili, scuola e lavoro ma anche in questo caso c’è un altro nome in lizza, ovvero quello di Luisa Regimenti. Delega all’ambiente invece a Giuseppe Schiboni, in bilico fino all’ultimo con l’uscente sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano.