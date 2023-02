Francesco Rocca, il nuovo governatore del Lazio si taglia il pizzetto a ‘Un giorno da pecora’

Il taglio del pizzetto in diretta, poi la stoccata al sindaco Roberto Gualtieri. Il neo presidente del Lazio Francesco Rocca lo aveva promesso durante la campagna elettorale: in caso di vittoria si sarebbe rasato barba e baffi nel corso del programma ‘Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Francesco Rocca si taglia il pizzetto

“Da 27 anni ho il pizzetto, nessuno mi ha mai chiesto di tagliarlo, siete i primi. Abbiamo preso un impegno, non rinuncio”, ha detto un Rocca non esattamente felice dell’operazione. Ma una promessa è una promessa e in studio è arrivato il parrucchiere personale di Giorgia Meloni con mantella e rasoio. Dopo aver indossato la mantellina, via col taglio. Come si sente ora senza pizzetto? “Mi sento più giovane”, ha risposto Rocca che temeva di non riconoscersi più, dopo così tanto tempo con barba e baffi e che invece, alla fine della rasatura, è apparso soddisfatto.

Proprio il fattore riconoscibilità ha prodotto la stoccata a Gualtieri. Ai due conduttori che gli chiedevano se senza pizzetto il sindaco di Roma che presto incontrerà lo avrebbe riconosciuto, Rocca ha risposto dicendo: “Di solito c’è il problema contrario, perché comunque il sindaco non è che sia così visibile, in questo ha un’abilità particolare”, ha commentato il governatore che poi ha specificato: “Non faremo come cane e gatto, collaboreremo nell’interesse dei cittadini soprattutto per quanto riguarda Roma, non avremo tra noi le stesse tensioni che ci sono in Lombardia”.

In trasmissione è poi arrivato il coordinatore romano di Forza Italia Maurizio Gasparri e visto che scherzando ha ricordato che il taglio del pizzetto lo aveva raccomandato anche Silvio Berlusconi. Lo aveva promesso, l’ha fatto. Come salone, ha scelto lo studio di «Un giorno da pecora», su Rai Radio 1. A tagliare il pizzetto al neogovernatore del centrodestra Francesco Rocca è stato Filippo Del Monte, coiffeur che lavora con Antonio Pruno, titolare del negozio frequentato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.