Quanto guadagna il neo Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca? All’indomani delle elezioni Regionali che hanno sancito la vittoria del candidato di centrodestra, ma anche dell’astensionismo record con il dato di partecipazione più basso di sempre, in molti si chiedono a quanto ammonta lo stipendio del Governatore oltre che a quello dei nuovi Consiglieri.

Partiamo da questi ultimi. L’assise Regionale, rinnovata sulla base del risultato elettorale uscito dalle urne lunedì scorso, è composta da 50 Consiglieri. A ciascuno di essi ogni mese viene corrisposta un’indennità di carica, un’indennità di funzione e un rimborso spese di esercizio di mandato, che complessivamente non può superare la cifra degli 11.100 euro lordi. Tale soglia si riferisce sia ai Consiglieri ma vale anche per gli Assessori, anche se non facenti parte del Consiglio, mentre per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio il “tetto” è innalzato a 13.800 euro lordi.

Chi sono i nuovi Consiglieri Regionali del Lazio dopo le Elezioni del 12 e 13 febbraio 2023

Al momento manca soltanto l’ufficialità per la nuova composizione del Consiglio Regionale del Lazio considerando che una manciata di sezioni (dove evidentemente sono stati riscontrare alcune problematiche) a Frosinone, Roma e Viterbo mancano ancora all’appello. Ad ogni modo sappiamo che la maggioranza sarà composta da 22 consiglieri di Fratelli D’Italia (13 eletti a Roma, 3 a Latina, 2 a Frosinone, 2 a Rieti e 2 a Viterbo), 3 della Lega (2 di Roma e 1 di Latina), 3 di Forza Italia (2 di Roma e 1 di Latina), 1 della Civica di Rocca e 1 dell’unione di Centro; la minoranza – 20 consiglieri in tutto – vedrà invece protagonisti 10 consiglieri del Pd (7 eletti a Roma, 1 a Latina, 1 a Frosinone e 1 a Viterbo) più il candidato Alessio D’Amato, 4 del M5s, 2 di Italia Viva, 1 per la Civica D’Amato, 1 per i Verdi, 1 Polo Progressista.

Questo dunque dovrebbe essere l’elenco completo dei nuovi 50 consiglieri sulla base delle preferenze ricevute.

Fratelli D’Italia

Righini Giancarlo Ghera Fabrizio Angelilli Roberta Grasselli Micol Maselli Massimiliano Rotondi Marika Bertucci Marco Palazzi Edy Antonio Aurigemma Mari Emanuela Corrotti Laura Cera Flavio Iannelli Maria Chiara Maura Daniele Savo Alessia Tiero Enrico Palazzo Elena Sambucci Vittorio Michele Pasquale Nicolai Eleonora Berni Sabatini Daniele Paterna Valentina

Forza Italia

23. Cosmo Mitrano

24. Capolei Fabio

25. Simeoni Giorgio

Lega

26. Giuseppe Cangemi

27. Laura Cartaginese

28. Tripodi Orlando

Civica Rocca Presidente

29. Crea Mario Luciano

UDC

30. Nieri Nazareno

Partito Democratico

31. Daniele Leodori

32. Mattia Eleonora

33. Ciarla Marco

34. Droghei Emanuela

35. Valeriani Massimiliano

36. Califano Michela

37. Lena Rodolfo

38. Battisti Sara

39. La Penna Salvatore

40. Panunzi Enrico

41. Alessio D’Amato

Azione – Italia Viva

42. Tidei Marietta

43. Pierluca Dionisi

Civica D’Amato Presidente

44. Marta Bonafoni

Verdi e sinistra

45. Claudio Marotta

Movimento 5 Stelle

46. Bianchi Donatella

47. Della Casa Roberta

48. Novelli Valerio

49. Colarossi Marco

Polo progressista

50. Zeppieri Alessandra

