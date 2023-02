Elezioni Lazio, chi sono i Consiglieri più votati a Roma e Provincia

Francesco Rocca è il nuovo Presidente della Regione Lazio. In attesa di definire la composizione del nuovo Consiglio Regionale (segui sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com la diretta in tempo reale) diamo uno sguardo a quali sono stati i candidati Consiglieri più votati a Roma e provincia. Tra questi molti avranno la possibilità di far parte della nuova assise o in maggioranza oppure in minoranza.

Elezioni Lazio, quali sono stati i Consiglieri più votati alle Regionali 2023

Fratelli D’Italia anche in queste elezioni si è confermato come partito più votato superando il 33% dei consensi. Il Partito Democratico si piazza al secondo posto con poco meno del 21%. Lega e Forza Italia, così come il Movimento 5 Stelle si attestano invece all’8%. Non va oltre il 5% invece il binomio Azione-Italia Viva. Vediamo adesso quali sono stati i candidati Consiglieri Regionali più votati partito per partito nella circoscrizione di Roma. Precisiamo che al momento lo scrutinio è fermo a 5.298 sezioni su 5.306, e per le preferenze il dato delle sezioni – almeno su Roma – è ancora a 1.172 sezioni scrutinate su 3.792.

Fratelli D’Italia

Giancarlo Righini 21.030 Micol Grasselli 19.570 Maselli Massimiliano 12.048 Bertucci Marco 11.416 Fabrizio Ghera 10.214 Mari Emanuela 9.523 Palazzi Edy 9.499 Antonio Aurigemma 9.145 Angelilli Roberta 8.952 Laura Corrotti 8.555 Marika Rotondi 7.693 Flavio Cera 6.537 Iannarelli Maria Chiara 4.671

Lega

Giuseppe Cangemi 9.597 Laura Cartaginese 8.720 Tonj Bruognolo 7.432 Paolo Della Rocca 7.240 Daniele Giannini 4.669

Forza Italia

Capolei Fabio 6.189 Magari Diana 4.460 Pepe Esposito Tiziana 3.927 Simeoni Giorgio 3.545 Cavallari Enrico 3.474

Partito Democratico

Leodori Daniele 15.317 Mattia Eleonora 9.788 Droghei Emanuela 9.274 Califano Michela 7.182 Alessandri Mauro 5.489

Azione/Italia Viva

Tidei Marietta 6.895 Luca Andreassi 3.806 Dionisi Pierluca 2.828

Movimento 5 Stelle

Donatella Bianchi 2.851 D’Antò Vincenzo 1.107 Adriano Zuccalà 937

Elezioni Lazio, i dati finali

Questi i dati finale di queste Regionali:

(5.298 sez. scrutinate su 5.306)

Francesco Rocca (centrodestra) 53,88% Alessio D’Amato (centrosinistra) 33,5%% Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle) 10,76% Sonia Pecorilli (Partito Comunista) 0,98% Rosa Rinaldi (Unione Popolare) 0,88%%

I partiti più votati

Questi invece i voti registrati dalle liste:

1. Francesco Rocca 53,88%

Fratelli d’Italia: 33,62%

Lega: 8,52%

Forza Italia: 8,43%

Lista Civica Rocca: 2,03%

UDC: 1,62%

Risorgimento Sgarbi: 1,13%

2. Alessio D’Amato 33,50%

Pd: 20,25%

Azione/Italia Viva: 4,87%

Lista civica D’Amato Presidente: 3,05%

Verdi e sinistra – Europa verde Possibile: 2,74%

Demos democrazia solidale: 1,19%

+Europa – Radicali Italiani – Volt: 0,96%

Psi: 0,52%

3. Donatella Bianchi 10,76%

Movimento 5 Stelle: 8,54%

Polo Progressista: 1,21%

4. Sonia Pecorilli 0,98%

Partito Comunista Italiano: 0,66%

5. Rosa Rinaldi 0,88%

Unione Popolare: 0,67%

Affluenza flop, il dato più basso di sempre nel Lazio

Nel Lazio ha votato il 37,2% del corpo elettorale, il dato più basso mai registrato alle elezioni regionali, inferiore anche al 60,89 per cento del 2010. Un calo ancora più evidente se messo a confronto con le ultime elezioni regionali del 2018 (66,55%) e del 2013 (71,96%), quando però si è votato in contemporanea anche per Camera e Senato.