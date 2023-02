Elezioni Lazio, chi sono i consiglieri eletti: maggioranza a guida FDI, Rocca potrà contare su 30 consiglieri su 50

Elezioni Lazio 2023, chi sono i consiglieri Regionali eletti? Dopo il voto del 12 e 13 febbraio 2023 alle Regionali del Lazio che ha portato all’elezione di Francesco Rocca per il centrodestra c’è attesa per conoscere la composizione del nuovo Consiglio Regionale del Lazio. Cinquanta i seggi da assegnare sulla base del risultato elettorale uscito dalle urne (qui la legge elettorale e come funziona la ripartizione dei seggi). Chi comporrà dunque il nuovo Consiglio Regionale? Quali saranno i partiti e i consiglieri che formeranno la maggioranza e la minoranza?

Elezioni Lazio, chi sono i Consiglieri più votati a Roma e Provincia

Elezioni Lazio 2023, come è composto il nuovo Consiglio Regionale

Proseguo in questi minuti lo spoglio delle schede elettorali per arrivare alla nomina dei 50 consiglieri regionali che comporranno il nuovo Consiglio Regionale. Le regole e il meccanismo: dieci saranno attribuiti come premio di maggioranza al candidato vincente. Gli altri 40 seggi della XII legislatura saranno assegnati alle liste elettorali sulla base dei voti ottenuti nelle cinque circoscrizioni, proporzionalmente alla popolazione residente: 29 seggi a Roma e provincia; quattro ciascuno a Latina e Frosinone; due a Viterbo; uno a Rieti.

In attesa dei nomi e dell’elenco definitivo vediamo intanto i seggi assegnati a ciascun partito.

Frosinone (dati parziali) – 2 seggi

Da Frosinone 2 seggi alla maggioranza per Fratelli D’Italia. In cima alle preferenze troviamo al momento Maura Daniele e Savo Alessia.

Latina (definitivo) – 5 seggi

Per quanto riguarda Latina il dato è definitivo: 5 seggi alla coalizione di centrodestra, di cui 3 a Fratelli D’Italia, e 1 a testa tra Forza Italia e Lega. I nomi per il partito di Giorgia Meloni: in cima alle preferenze abbiamo Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci, più indietro Emanuela Zappone. Per Forza Italia è Cosmo Mitrano, con 12mila preferenze, ad arrivare primo nella circoscrizione per il partito. Per la Lega invece primo Orlando Tripodi con 8.119 preferenze.

Rieti (definitivo) – 2 seggi

A Rieti i due seggi sono appannaggio di Fratelli D’Italia che aveva schierato altrettanti candidati, Nicolai Michele Pasquale e Berni Eleonora.

Roma (parziale) – 19 seggi

A Roma lo scrutinio è ancora in corso. A FDI andranno 13 seggi (qui l’elenco con quelli più votati), alla Lega 2 (in testa Giuseppe Cangemi seguito da Laura Cartaginese), così come a Forza Italia (avanti Fabio Capolei e Magari Diana). Un seggio anche alla civica Rocca Presidente (Mario Crea Luciano primo con le preferenze), e uno anche all’UDC (avanti in questo caso Neri Nazareno seguito da Luigi Celori).

Viterbo (parziale) – 2 seggi

A Viterbo 2 seggi a FDI: in testa alle preferenze abbiamo Daniele Sabatini e Valentina Paterna, più indietro Menegali Zelli.

In aggiornamento

Elezioni Regionali Lazio 2023, chi sono i consiglieri di minoranza

Da Frosinone un seggio al PD (in pole troviamo Sara Battisti seguita da Antonio Pompeo) e uno al Movimento 5 Stelle. Per i grillini in corsa Enrica Segneri e Loreto Marcelli, con la prima al momento avanti. A Latina il PD conquista 1 seggio (in testa come preferenze Salvatore La Penna), zero il M5S. A Roma 11 seggi alla coalizione di centro sinistra: 7 al Pd, 2 ad Azione/Italia Viva, 1 alla civica D’Amato Presidente, 1 ai verdi e sinistra. Quattro seggi al M5S e 1 al Polo Progressista (avanti Alessandra Zeppieri). Da Viterbo 1 seggio al PD: in testa Enrico Panunzi, più indietro Alessandra Troncarelli.

__________________________________________________________________________

Elezioni, chi sono i nuovi consiglieri regionali del Lazio: la diretta

In queste elezioni Regionali Fratelli D’Italia è stato il partito più votato. Dal punto di vista delle preferenze Micol Grasselli (19mila voti), Giancarlo Righini (oltre 21mila preferenze) e Marco Bertucci (11mila preferenze) sembrano essere in pole per un posto in Consiglio. Poi ancora Roberta Angelilli, Massimiliano Maselli e Marco Bertucci con Emanuela Mari, Laura Corrotti. Da Viterbo spicca il nome di Sabatini e da Rieti quello di Pasquale Michele Nicolai. Precisiamo che al momento lo scrutinio è fermo a 5.298 sezioni su 5.306. Precisiamo che al momento lo scrutinio è fermo a 5.298 sezioni su 5.306, e per le preferenze il dato delle sezioni – almeno su Roma – è ancora a 1.172 sezioni scrutinate su 3.792.

Lega

Quattro i nomi che si contenderanno, sembrerebbe, la partita per la circoscrizione di Roma: Giuseppe Cangemi 9.597 preferenze, Laura Cartaginese 8.720 voti, Brougnolo Tonj 7.342 voti e Paolo Della Rocca 7.240 preferenze.

Forza Italia

Per il partito di Forza Italia, sempre dalla circoscrizione di Roma, i nomi che hanno convogliato più preferenze sono quelli di Fabio Capolei, 6.189 voti, Diana Magari, 4.460, Esposito Pepe Tiziana con 3.927 preferenze.

Partito Democratico

Nel PD, che ha superato di poco il 20% delle preferenze, troviamo in testa Daniele Leodori, già Presidente vicario della Regione Lazio dopo le dimissioni di Zingaretti, poi Eleonora Mattia e Michela Califano. Quindi Mario Ciarla. Sara Battisti bene a Frosinone e Antonio Pompeo. Tornando a Roma in lizza c’è anche Emanuela Droghei.

Movimento 5 Stelle

Per i grillini – basso il consenso pari a circa l’8% – la candidata Consigliere favorita ad entrare nell’assise Regionale è proprio la candidata a Presidente stessa Donatella Bianchi che ha messo insieme quasi 3.000 voti. Spera anche l’ex Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, poco al di sotto delle 1.000 preferenze. In lizza anche D’Antò Vincenzo con 1.107 preferenze.

In aggiornamento