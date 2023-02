Consiglio Regionale Lazio, i consiglieri eletti: i nomi dei record, ecco chi ha preso più preferenze

Sembra essersi delineato il consiglio regionale del Lazio. Dopo le elezioni, con le affluenze davvero basse, Francesco Rocca è stato nominato nuovo Presidente e ora alla Pisana si sta cercando di mettere in piedi il nuovo sistema, con la composizione che sembra essere definitiva. In assessorato, infatti, la lista dei 50 consiglieri (più Rocca) è chiara: trenta i membri della maggioranza, venti (compreso il candidato presidente Alessio D’Amato) quelli dell’opposizione. Ma ecco tutti i consiglieri eletti e chi ha ottenuto più preferenze a Roma. E non solo.

Risultati Elezioni Regionali del Lazio 2023: quali sono le liste più votate

Chi sono i nuovi consiglieri eletti della Regione Lazio

Record di preferenze per Giancarlo Righini, che ha ottenuto ben 37.986 voti: è lui il consigliere con più consensi. Ma ecco la classifica, ecco chi ha ottenuto più preferenze:

Nella top 5, quindi, i consiglieri di Fratelli d’Italia, tutti nella lista del partito di Giorgia Meloni. A seguire, subito dopo, troviamo il dem Daniele Leodori, candidato del Pd a Roma che ha ottenuto 22.024 voti. Ma non finisce qui. In consiglio troviamo anche Marika Rotondi (21.351 preferenze), Eleonora Mattia del Pd con 19.624 voti, Marco Bertucci ed Edy Palazzi, tutti e due del partito della Meloni e rispettivamente con 19.309 voti e 18.372 preferenze.

E ancora, i candidati Dem Mario Ciarla (17.853 preferenze), Emanuela Droghei (17.086 voti) e Sara Battisti (16.915 voti, correva a Frosinone). Dopo Antonello Aurigemma e Emanuela Mari (entrambi di Fratelli d’Italia con 16.817 e 16.168 voti) il secondo degli eletti con più voti, non nella Capitale, è Enrico Tiero: lui correva a Latina e ha ottenuto 15.630 voti.

Tutti gli altri consiglieri e le preferenze

Dopo il boom di preferenze, ecco gli eletti che hanno ottenuto oltre 10 mila preferenze:

Laura Corrotti (FdI a Roma 15.168),

(FdI a Roma 15.168), Massimiliano Valeriani (Pd Roma 14.899),

(Pd Roma 14.899), Pino Cangemi (Lega a Roma, 14.839),

(Lega a Roma, 14.839), Daniele Sabatini (FdI eletto a Viterbo, 12.214),

(FdI eletto a Viterbo, 12.214), Daniele Maura (FdI, eletto a Frosinone, 12.124),

(FdI, eletto a Frosinone, 12.124), Laura Cartaginese (Lega, Roma, 12.102),

(Lega, Roma, 12.102), Cosmo Mitrano (Forza Italia, eletto a Latina, 12.087),

(Forza Italia, eletto a Latina, 12.087), Flavio Cera (FdI, 11.874),

(FdI, 11.874), Enrico Panunzi (Pd, Viterbo con 11.660),

(Pd, Viterbo con 11.660), Maria Chiara Iannarelli (FdI 11.089)

(FdI 11.089) Alessia Savo (FdI, a Frosinone, 10.907).

Michela Califano (Pd, 9.561 voti),

(Pd, 9.561 voti), Marietta Tidei (IV, 9.556),

(IV, 9.556), Elena Palazzo (FdI, 9.089),

(FdI, 9.089), Angelo Tripodi (Lega, 8.119),

(Lega, 8.119), Fabio Capolei (Fi, 8.081),

(Fi, 8.081), Vittorio Sambucci (FdI, 7.906),

(FdI, 7.906), Marta Bonafoni (Civica Amato, 7.525),

(Civica Amato, 7.525), Salvatore Penna (Pd, 7.118),

(Pd, 7.118), Donatella Bianchi (M5S con 7.087 preferenze)

(M5S con 7.087 preferenze) Rodolfo Lena (Pd, 6.735),

(Pd, 6.735), Giorgio Simeoni (Fi, 6.387),

(Fi, 6.387), Claudio Marotta (Verdi, 6.029),

(Verdi, 6.029), Michele Nicolai (FdI, 5.240),

(FdI, 5.240), Pierluca Dionisi (5.008),

(5.008), Valentina Paterna (FdI, 3.919),

(FdI, 3.919), Eleonora Berni (FdI 3.079),

(FdI 3.079), Nazareno Neri (Unione di Centro, 2.615),

(Unione di Centro, 2.615), Mario Luciano Crea (Civica Rocca 2.074),

(Civica Rocca 2.074), Alessandra Zeppieri (Polo progressista 1.759)

(Polo progressista 1.759) i grillini Roberta Della Casa (1.625), Valerio Novelli (1.360) e Marco Colarossi (1.283).

Come sarà il nuovo consiglio regionale

Oltre al presidente Rocca e al candidato sconfitto Alessio D’Amato alla Pisana, in consiglio regionale, ci saranno 49 consiglieri:

22 di Fratelli d’Italia per la maggioranza (13 eletti a Roma, 3 a Latina, 2 a Frosinone, 2 a Rieti e 2 a Viterbo)

3 della Lega (2 di Roma e 1 di Latina)

3 di Forza Italia (2 di Roma e 1 di Latina)

1 della Civica di Rocca

1 dell’unione di Centro.

Quanto all’opposizione, invece, ci saranno: