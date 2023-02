Chi è Francesco Rocca il nuovo Presidente del Lazio: carriera, età, lavoro

Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. è il candidato del centrodestra, scelto da Fratelli d’Italia a ricoprire il ruolo di Governatore del Lazio. Noto soprattutto per il suo impegno all’interno della Croce Rossa Italiana, della quale è stato presidente, ha archiviato questa esperienza per cimentarsi nella carriera politica.

Chi è Francesco Rocca

È nato a Roma il 1 settembre del 1965, Francesco Rocca è sposato e ha due figli, Matteo e Giorgio ed è anche nonno della piccola Marie. La sua è stata una formazione giuridica, essendo laureato in Giurisprudenza. Da subito è stato indicato come il favorito in questa tornata elettorale, Ma per Rocca è la sua prima esperienza in politica. Si è trattato di una sfida difficile per il neo presidente che ha dovuto sfidare l’ex assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, candidato con il Partito democratico e il Terzo Polo e la candidata del Movimento 5 Stelle Donatella Bianchi.

Carriera

È stato direttore generale dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, componente del nucleo di valutazione dell’Istituto nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, per entrare poi nella Croce Rossa Italiana della quale è stato presidente sin dal 2013. Solo a dicembre scorso ha lasciato l’incarico al vertice della CRI per affrontare questa nuova avventura politica. Il suo nome è stato preferito a quello dell’europarlamentare Nicola Procaccini e Fabio Rampelli. Il partito della Meloni, tra i tre nomi papabili, ha optato per Rocca.

La sua militanza nel Fronte della Gioventù

Ha militato da ragazzo nel Fronte della Gioventù, un’esperienza che il neo presidente non ha mai rinnegato. Era estremamente giovane e lo chiamavano ‘ketchup’ ma non se ne conosce il motivo reale. La sua esperienza professionale parte dalla periferia capitolina, Ostia. Nonostante abbia avuto dei trascorsi per droga, si è rimesso in carreggiata e si è laureato in Giurisprudenza in tre anni conquistando ruoli di prestigio, fino ad arrivare oggi a diventare Presidente della Regione Lazio.