Quando iniziano i saldi invernali 2023 nel Lazio? Data e quanto durano

Tutti in attesa dei saldi invernali 2023. Un’occasione favorevole per fare acquisti a prezzi scontati che permetterà ai consumatori di sfruttare il periodo propizio. Un appuntamento importante non solo per gli acquirenti, ma anche per le attività commerciali che sono state anche loro penalizzate dalla crisi economica.

Saldi invernali nel Lazio quando iniziano

Ma quando sono previsti i saldi invernali nel Lazio? La data di inizio è stata approvata dalla giunta regionale e sarà il 5 gennaio prossimo. Saldi che andranno avanti fino al 15 febbraio che dovrebbero consentire una boccata d’ossigeno sia ai consumatori che ai negozianti.

A darne notizia è anche la Confcommercio che specifica come nei 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi vige il divieto di effettuare vendite promozionali, la pena prevista sono sanzioni da 1.500 euro a salire. E sempre nei 30 giorni antecedenti i saldi è vietato fare inviti alla propria clientela o ai consumatori in generale per proporre condizioni favorevoli prima della data fissata.

Diverso da chi vuole proseguire le offerte anche successivamente al termine fissato per i saldi invernali, i negozianti in questo caso possono liberamente protrarre le vendite promozionali senza doverne dare alcuna comunicazione.