Saldi invernali 2023 nel Lazio: quando iniziano e quanto durano

Tira l’aria di Natale a Roma nel Lazio, con le persone che già sentono odore di saldi per fare shopping. Si tratta degli sconti invernali del 2023, che come abitualmente succede ogni anno, attraggono persone e famiglie presso le attività commerciali. Specialmente quelle del centro cittadino, come dimostra Roma. Ecco quando inizierà il periodo dei prodotti in saldo, ma soprattutto quanto durerà questa finestra di mercato.

I saldi invernali del 2023

I saldi invernali 2023 a Roma e nel Lazio arrivano puntuali anche quest’inverno per tutti gli appassionati di shopping e per chi è in attesa da un po’ per approfittare degli sconti di fine stagione per acquistare quel capo visto qualche mese fa. I saldi invernali sono infatti un’ottima occasione per aggiungere qualche nuovo vestito al proprio guardaroba, ma anche per gli acquisti di TV, elettrodomestici e molto altro. Come ad ogni stagione, anche in questo 2023 la Regione Lazio stabilisce le data di inizio dei saldi invernali, che per quest’anno dovrebbe corrispondere al giorno sabato 7 gennaio 2023 (da confermare).

Una data, quella dell’inizio dei saldi invernali 2023 a Roma e nel Lazio, che gli amanti dello shopping e del risparmio devono assolutamente segnarsi sul calendario. Dato che la durata di saldi nella regione Lazio è tradizionalmente di sei settimane, la data di fine dei saldi invernali è prevista quindi per il giorno sabato 11 febbraio 2023. Per i negozianti, resta in vigore il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.