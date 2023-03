Regione Lazio, chi sono i 51 consiglieri eletti: Rocca deve nominare la giunta

Sono 50 i consiglieri regionali eletti nel Lazio, oltre al Presidente, Francesco Rocca: 31 di maggioranza, 20 di opposizione. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono coloro che sono stati chiamati a rappresentare la Regione senza vincolo di mandato e godendo dell’insindacabilità per le opinioni che esprimono e le preferenze che manifestano in sede di votazioni, nell’esercizio delle loro funzioni.

Chi sono i consiglieri eletti

Ad essere stati eletti come consiglieri. Tra le fila di Fratelli d’Italia: Giancarlo Righini, Roberta Angelilli, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marika Rotondi, Marco Bertucci, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Emanuela Mari, Laura Corrotti, Flavio Cera, Maria Chiara Iannarelli, Enrico Tiero, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Daniele Maura, Alessia Savo, Michele Nicolai, Eleonora Berni, Daniele Sabatini, Valentina Paterna. Forza Italia: Fabio Ciapolei, Giorgio Simeoni, Cosmo Mitrano. Lega: Pino Cangemi, Laura Cartaginese, Angelo Tripodi. Lista civica Rocca c’è Mario Crea e per l’Udc eletto Nazareno Neri. Partito democratico: Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Mario Ciarla, Emanuela Droghei, Massimiliano Valeriani, Michela Califano, Rodolfo Lena, Enrico Panunzi, Sara Battisti, Salvatore La Penna, Alessio D’Amato. Terzo Polo: Marietta Tidei e Luciano Nobili. Per la Civica D’Amato eletta Marta Bonafoni. Per Sinistra e Verdi eletto Claudio Marotta. Movimento 5 Stelle e per il Polo Progressista: Donatella Bianchi, Roberta Della Casa, Valerio Novelli, Marco Colarossi, Alessandra Zeppieri.

Ieri l’insediamento del neo presidente Francesco Rocca

Ieri la cerimonia di insediamento del neo presidente eletto, Rocca che ha reso noto quali sono gli obiettivi che intende perseguire nell’immediato: abbattimento delle liste di attesa al pronto soccorso e in ospedale e affrontare con il sindaco Roberto Gualtieri l’argomento sul termovalorizzatore di Roma.

Ma uno dei compiti imminenti che viene chiesto al Governatore è la nomina degli esponenti di Giunta che lo stesso Rocca ha annunciato, renderà noti tra giovedì e venerdì della prossima settimana, mentre la prima seduta dell’assemblea regionale è prevista per il 13 marzo prossimo. In nuovo Esecutivo dovrà essere composto da 7 esponenti di Fratelli d’Italia, due di Forza Italia, uno della Lega.