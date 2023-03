Regione Lazio, la linea cattolica dell’assessore Baldassarre imbarazza la Giunta di Francesco Rocca?

Regione Lazio, la linea cattolica dell’assessore Baldassare imbarazza la Giunta di Francesco Rocca? Diremmo di no, considerato come all’interno del Consiglio Regionale, tra gli scranni della maggioranza, sono molteplici i consiglieri eletti che provengono da una profonda cultura cattolica e conservatrice alle spalle. Eppure, secondo La Repubblica, l’assessore Simona Renata Baldassarre che difende la famiglia naturale, ovvero quella di “papà, mamma e figli” dovrebbe diventare il pomo della discordia all’interno del Centrodestra laziale.

Crisi sulla maggioranza alla Regione Lazio per il tema “famiglia”?

La crisi sarebbe legata a queste ultime dichiarazioni pubbliche dell’assessore Baldassare, che nel suo intervento ha parlato di famiglie arcobaleno e soprattutto la pratica dell’utero in affitto all’interno degli Stati dell’Unione Europea. Come esposto da La Repubblica, il nuovo assessore dice: “Da Bruxelles stanno cercando di allungare la loro mano ideologica sui paesi dell’Unione. In cambio di una manciata di voti di qualche gruppo radical-chic e delle lobby arcobaleno, sono disposti a calpestare il diritto di pensare che ogni bambino abbia bisogno di una mamma e di un papà”.

A dare problemi sulla questione, sarebbe la presenza in Giunta dell’assessore Luisa Regimenti. La Regimenti, medico e con un passato in Lega e attualmente nelle fila di Forza Italia, sul tema delle “coppie arcobaleno” a affidamento dei bambini avrebbe cambiato linea nel corso del tempo. Da una completa chiusura durante l’esperienza leghista in Europarlamento, nel tempo la sua posizione sulla tematica sarebbe diventata più malleabile. Ma nonostante le diverse vedute, si può già parlare di crisi nella Giunta di Francesco Rocca?

Pensare così, sembra molto esagerato. Specialmente poi guardando i comizi elettorali, dove almeno Lega e Fratelli d’Italia si sono sempre battuti per la difesa della famiglia naturale, arrivando a collaborare anche con associazioni attive sull’argomento. In più, all’interno della maggioranza oggi risiede anche Chiara Iannarelli, eletta nelle fila di Fratelli d’Italia e attiva da sempre nelle battaglie per la difesa della vita e della famiglia tradizionale.