Regione Lazio, stanziati i fondi per tutelare il litorale dall’erosione costiera

L’emendamento, approvato in giornata, prevede interventi per la riqualificazione delle spiagge, con un’attenzione particolare verso alcuni Comuni.

Da alluvioni e allerte meteo a veri e propri disastri ambientali. È la situazione che stanno vivendo da mesi chioschi e stabilimenti sulle coste del Lazio: da Civitavecchia a Ostia, le mareggiate di novembre hanno per esempio compromesso secondo Federbalneari almeno 80 metri di costa. Secondo l’associazione di categoria, oltre agli interventi di prevenzione e contrasto dell’erosione balneare anche i fondi europei sono una risorsa ormai imprescindibile per tutelare le coste.

È in questa prospettiva che il Consiglio regionale del Lazio ha approvato stamani, giovedì 23 maggio, un emendamento, presentato dall’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, con cui sono stanziati 450mila euro per contrastare l’erosione costiera e la riqualificazione del tratto di litorale laziale, in particolare nei Comuni di Pomezia e Fiumicino.

Stanziati 450mila euro per salvaguardare le coste laziali

L’emendamento approvato in giornata nell’Aula di Consiglio della Regione Lazio rappresenta un intervento importante finalizzato alla salvaguardia di una zona costiera spesso interessata da allagamenti, causati dall’innalzamento del livello del mare. Come spiegato dall’assessore Righini, “È nostra intenzione far partire al più presto i lavori di ripascimento delle spiagge per renderle fruibili in vista della stagione estiva. Le risorse stanziate, inoltre, serviranno anche per la riqualificazione e la messa in sicurezza della costa. Del resto, la prevenzione resta l’unica via per tutelare il territorio, e ciò vale anche e soprattutto per il litorale sud della regione”.

Una notizia che sicuramente trova d’accordo il sindaco di Pomezia, che nei mesi scorsi si era già esposto sul fenomeno dell’erosione costiera. Da febbraio infatti sono già partiti i lavori sul litorale destinati alla tutela dell’arenile e alla salvaguardia dall’erosione costiera a Pomezia, nel centro di Torvaianica. Quanto a Fiumicino, già a novembre 2023 c’era stato un tavolo con la Regione per arginare il fenomeno dell’erosione costiera.

Secondo Marco Maurelli, presidente di Federbalneari, il fenomeno va comunque monitorato costantemente. Come già espresso in una nota stamoa, il portavoca di Federbalneari aveva detto di essere “Molto preoccupati per l’elevata ciclicità con cui questi fenomeni meteomarini si ripetono nel tempo e soprattutto per la grande forza distruttiva, senza eguali negli ultimi anni. Pensiamo si debba subito promuovere un piano straordinario di contrasto all’erosione rivedendo modalità e tempi di attuazione, e così pure la pianificazione degli stessi interventi, che dovranno avere maggiore frequenza e con un approccio semplificato, ben diverso rispetto al passato”.