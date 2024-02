Pomezia, erosione della costa: al via i lavori sul litorale di Torvaianica

Sono iniziati oggi, venerdì 16 febbraio, i lavori destinati alla tutela dell’arenile e alla salvaguardia dall’erosione costiera a Pomezia, nel centro di Torvaianica.

Allarme erosione costiera a Pomezia. L’amministrazione locale, a pochi giorni dalle mareggiate che hanno rischiato di mettere a repentaglio l’ecosistema del litorale romano, ha deciso di intervenire con una serie di lavori che favoriranno la salvaguardia dell’arenile nel centro storico di Torvaianica, in corrispondenza di piazza Ungheria.

Iniziati i lavori per la salvaguardia dell’arenile di Pomezia

In previsione di ulteriori cataclismi, nubifragi ed eventi metereologici come quelli della scorsa settimana, l’amministrazione comunale di Pomezia ha velocizzato il più possibile l’iter burocratico con la Regione Lazio: tra le priorità portare sul tavolo della Regione c’è stata per esempio l’immediata richiesta di calamità naturale e l’autorizzazione per lo svolgimento degli interventi di tutela dell’arenile.

L’opera, nello specifico, prevede il posizionamento di una scogliera per la messa in sicurezza della spiaggia in zona Torvaianica centro, danneggiata a seguito delle forti mareggiate che hanno colpito il litorale pochi giorni fa. Questa mattina è iniziata la rimozione di materiali e detriti e, nel contempo, il posizionamento degli scogli, che formeranno una barriera frangiflutti a protezione della struttura portante. La scogliera, posizionata sull’arenile, avrà una lunghezza di circa 40 metri.

L’amministrazione di Pomezia ha specificato che si tratta di un intervento urgente e necessario per salvaguardare la struttura da nuovi crolli, in attesa di ulteriori interventi strutturali da parte della Regione. Quest’ultima, vista l’urgenza delle condizioni del litorale si è attivata in una stretta collaborazione istituzionale per le procedure burocratiche, che hanno portato a questo primo intervento.