Risultati elezioni Amministrative Lazio 2024: risultati Comune per Comune, la diretta

Non solo elezioni europee. Nell’election day dell’8 e 9 giugno si è votato anche per eleggere i Sindaci di 3.698 Comuni Italiani, di cui 3.520 delle regioni a statuto ordinario, 114 del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia. Nel Lazio sono 142 gli Enti locali interessati dal voto: lo scrutinio inizierà alle ore 14.00 di oggi lunedì 10 giugno 2024. Segui la diretta.

Risultati elezioni Amministrative 2024 nel Lazio, si è votato in 142 Enti locali per il rinnovo dei consigli Comunali. Sette le grandi città (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) per le quali, in caso di mancato superamento della consueta soglia del 50% più uno dei voti, è previsto un secondo turno di ballottaggio in programma tra due settimane, precisamente nel weekend del 23 e 24 giugno 2024.

I grandi comuni al voto nel Lazio per le amministrative 2024

Non solo europee dunque, per le quali lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi (ieri sera alle ore 23.00, qui i risultati finali con focus anche sulla città di Roma), ma anche l’elezione dei Sindaci come visto in oltre 140 città e paesi per quanto riguarda la Regione Lazio. In merito ai cosiddetti grandi Comuni della Regione, che sullo sfondo avranno l’eventuale ballottaggio, sono sette le città coinvolte: Civitavecchia, Monterotondo, Palestrina e Tivoli per quanto riguarda la provincia di Roma, Cassino e Veroli per Frosinone e Tarquinia a Viterbo.

Affluenza elezioni comunali Lazio: i dati definitivi

Disponibile intanto il dato sull’affluenza nel Lazio. Complessivamente si è recato alle urne il 69,65% degli aventi diritto. La provincia con il risultato più alto è stata quella di Viterbo (74,82%), seguita da Latina (72,97%), Rieti (72,42%), Frosinone (69,75%) e infine Roma (66,95%). Vediamo ora il dato sull’affluenza dei 7 comuni sopra la soglia dei 15.000 abitanti:

Civitavecchia: 63,44% Monterotondo: 65,26% Palestrina: 70,65% Tivoli: 61,18% Cassino: 69,27% Veroli: 67% (dato provvisorio) Tarquinia: 71,92%

Diretta scrutinio elezioni comunali Lazio 2024: chi ha vinto

Lo scrutinio delle elezioni comunali 2024 nel Lazio inizierà alle ore 14.00 di oggi lunedì 10 giugno 2024. Il Corriere della Città seguirà la diretta delle operazioni di spoglio dei voti con la comunicazione in tempo reale dei risultati.

Elezioni Civitavecchia, chi ha vinto

Massimiliano Grasso (FDI, Lista Grasso Sindaco, Lega, Civitavecchia 2030, La svolta): -%

Marco Piendibene (PD, Unione Civica Piendibene Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra): -%

Vittorio Petrelli (Il buon governo): -%

Paolo Paoletti (Leali Legali Liberi, Noi moderati, Forza Italia, Stati Uniti d’Europa):

Roberta Galletta (Chi conosce ama chi ama difende): -%

Vincenzo D’Antò (M5S, Lista D’Antò Sindaco, Civitavecchia Popolare): -%

Risultati elezioni Tivoli (Roma)

Francesca Chimenti (M5S, La voce Tivoli Terme, Una nuova storia, Alleanza Verdi e Sinistra): -%

Giovanna Marconi (Vince Tivoli, PD): -%

Maria Rosaria Cecchetti (Azione-Tivoli Progetto Comune-Uniti per Tivoli): -%

Marco Innocenzi (Aria Nuova – Cittadini in movimento, DC, Partito Repubblicano Italiano, Part. Popolare, Lega, Laboratorio Tivoli, Innocenzi Sindaco, Noi moderati, FI, FDI): -%

Massimiliano Rossini (Tivoli Popolare e inclusiva potere al popolo): -%

Risultati elezioni Monterotondo (Roma)

Simone Di Ventura (Monterotondo Scalo Conta, Lega, Unione Civica Eretina, Polo Civico per Monterotondo, Forza Italia, Monterotondo Bene Comune, FDI): -%

Paolo Maria Zavagni (PCI, Monterotondo Città Pubblica, Potere al popolo, Rifondazione): -%

Angelo Capobianco (M5S): -%

Riccardo Varone (Rete Democratica Monterotondo, Monterotondo in movimento-Azione-+Europa, PD, Voglio Vivere Così, Alleanza verdi e sinistra, Italia Viva, Demos): -%

Elezioni Palestrina, risultati (Roma)

Eleonora Nuvoli (FDI, UDC, Lega): -%

Iginio Macchi (PD, Palestrina Popolare I love Palestrina, Macchi per Palestrina, Palestrina nel merito): -%

Cristiana Polucci (Palestrina in Comune, Alleanza Verdi e Sinistra): -%

Ludovico Rosicarelli (Ludovico Rosicarelli Sindaco): -%

Giuseppe Cilia (Scelgo Palestrina, Forza Italia, Palestrina Futura, Noi Moderati): -%

Elezioni Cassino (Frosinone)

Paola Enrico Polidoro (La Libellula, Jammi Cassino): -%

Enzo Salera (Salera Sindaco, PD, Partecipiamo, Orizzonte Comune, Demos): -%

Arturo Buongiovanni (Cassino al centro, FI, FDI, Lega, Cassino nel cuore):-%

Maria Palumbo (Cassino Popolare, Rifondazione Comunista-Civica): -%

Giuseppe Sebastianelli (Cassino Protagonista, Cassino in azione, Rivoluzione per Cassino, Alternativa Popolare, Per gli amici a 4 zampe): -%

Risultati elezioni Veroli (Frosinone)

Cristiano Papetti (Uniti per Veroli, Orgoglio Verolano, Viva Veroli, Nuova Veroli): -%

Patrizia Vigilanti (Nexus, Patrizia Sindaco, FI): -%

Germano Caperna (Generazione Z, Idea Comune, Verola Proxima, Insieme per Veroli, Più Veroli, Rete Democratica, Cittadini di Veroli): -%

Elezioni comunali Tarquinia (Viterbo)

Giovanni Moscherini (Tarquinia Libera): -%

Francesco Sposetti (PD, Lista Civica Civitas, Alleanza Verdi e Sinistra, M5S): -%

Renato Bacciardi (Tarquinia Città Aperta, Tarquinia in movimento, Tarquinia Civica): -%

Alessandro Giulivi (FDI, UDC, Rinascimento Sgarbi, FI, Futura Tarquinia): -%

Martina Tosoni (Tarquinia insieme): -%

Elezioni Amministrative nel Lazio 2024: i risultati Comune per Comune

Di seguito invece i risultati in tutti e 142 i comuni del Lazio andati al voto suddivisi per Provincia.

Latina

