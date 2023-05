Sconfitti al voto e “arruolati” alla Regione Lazio: gli incarichi (che fanno discutere) della giunta Rocca

Regione Lazio. Non passano inosservati alcuni degli incarichi della giunta Rocca. Ne sono degli esempi, l’incarico da capo della comunicazione istituzionale assegnato a Marcello De Angelis, nonché il ruolo di capo segreteria dell’assessore Pasquale Ciacciarelli dato all’ex consigliere leghista, che ha mancato la riconferma, Daniele Giannini. Ma non solo.

Gli incarichi assegnati alla Regione Lazio

Circa 70 gli incarichi già assegnati e quasi la metà direttamente dagli uffici della presidenza. E come nel caso del sopracitato Giannini, poco importa se alcuni collaboratori sono dipendenti di società pubbliche. Nella segreteria del capo ufficio di gabinetto del governatore c’è Maria Grazia Cacciamani e come responsabile della segreteria del presidente è stato invece nominato Riccardo Iotti, dipendente della Croce rosse ed ex assessore di centrodestra di Ardea. Nell’ufficio di gabinetto c’è pure Daniele Belli, al servizio documentazione Alessandro Foglietta, mentre come responsabile della struttura cinema è stata scelta Lorenza Lei, ex direttore Rai ed ex candidata alle regionali con la lista Rocca.

Ancora, nella struttura per i fondi comunitari è andato Andrea Signorini mentre ai rapporti istituzionali Alberto Voci. Come assessore al bilancio e all’agricoltura Giancarlo Righini che ha scelto come responsabile della sua segreteria Annibale Conti, funzionario del consiglio regionale e vice sindaco della città di Ladispoli. L’assessora azzurra al personale ha puntato invece su Simone Foglio. Invece l’assessore Giuseppe Schiboni ha scelto come responsabile della sua segreteria Fabio Martellucci. L’assessore Ghera ha invece puntato su Giovanni Ottaviano, mentre l’assessora Baldassarre su Luca Aubert. Infine, l’assessora all’ambiente Elena Palazzo ha puntato su Anna Rita Mancini, Manuela Rinaldi su Tullio Carbonetti e su Luca Branciani.