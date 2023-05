Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 10 maggio 2023: forti temporali, le zone a rischio

Nonostante domani ricomincia la stagione balneare di Roma, domani dovrebbe riaffacciarsi l’inverno sul territorio del Lazio. Infatti, la protezione civile ha indetto per domani l’allerta meteo di colore “giallo” su tutto il territorio laziale, prevedendo l’arrivo di forte maltempo su tutta la zona regionale. Non si tratterà infatti di semplici pioggerelline, ma bensì di vento fortissimo, temporali almeno fino al primo pomeriggio di domani e addirittura grandine in alcuni comuni.

L’allerta meteo gialla nel Lazio: previsti temporali e grandine

La forte perturbazione che toccherà la nostra Regione, proverrà dall’Oceano Atlantico. Faranno ingresso dal mare le nubi che toccheranno la nostra zona, in un periodo di maltempo che potrebbe propagarsi almeno fino al mercoledì della prossima settimana (17 maggio 2023). La prima settimana di mare, per chi non avesse sfruttato il bel tempo di oggi, rischia di rivelarsi un disastro sotto tutti gli aspetti, in una palese fotografia di un’estate 2023 che tarda a entrare in moto e che quest’anno potrebbe ritardare, anche di molto, i tempi per portare sole e bel tempo in tutta Italia.

Le previsioni per la giornata di domani

Almeno su Roma, si prevede una giornata all’insegna dei temporali. A rischio le zone a emergenza idrogeologica, dove i violenti rovesci potrebbero causare nuovamente danni all’interno dei vari quartieri: dagli allagamenti delle strade, fino a danni alle abitazioni. Messe in preventivo anche le grandinate, in un’allerta meteo che coprirà almeno le prossime 24 ore a partire dalle ore 2 di questa notte. Le zone più sensibili al problema, secondo i dati della Protezione Civile del Lazio, sono le aree occidentali del Lazio. Parliamo quindi di tutta l’area costiera laziale, che storicamente soffre molto durante i periodi di maltempo. Qui, si prevedono allagamenti ma anche il famoso fenomeno dell’erosione costiera, che creerà numerosi danni agli imprenditori balneari in procinto d’iniziare la stagione estiva con le proprie attività.