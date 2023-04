Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 18 aprile: in arrivo nuova ondata di maltempo

Nuova ondata di maltempo in arrivo a Roma e nel Lazio. La protezione civile Regionale ha diramato per la giornata di oggi – a partire dal pomeriggio – un bollettino di avviso di criticità di colore giallo. Attesi pertanto temporali e forti piogge nelle prossime ore. Ma ecco tutti i particolari.

Allerta meteo dal pomeriggio di oggi 18 aprile a Roma

L’allerta meteo di colore giallo riguarda le prossime ore come detto e segue peraltro l’avviso diramato per la giornata di domenica scorsa. In tal senso dal pomeriggio di oggi “e per le successive 6 ore, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio”. Per quanto riguarda Roma le previsioni meteo segnalano piogge in arrivo già stamattina attorno alle 11.00. Poi, dopo una breve tregua, temporali di forte intensità sono previsti dalle ore 15.00. In serata invece dovrebbe tornare il bel tempo. La perturbazione ad ogni modo non si esaurirà con la giornata di oggi considerando che anche per domani e dopodomani sono attese nuove piogge.

Meteo Roma, le previsioni per i prossimi giorni

Diamo uno sguardo pertanto alle previsioni per i prossimi giorni. A Roma domani, mercoledì 19 aprile 2023, sono previsti nuovi temporali. La minima oscillerà intorno agli otto gradi mentre la massima potrà arrivare fino a 20°. Le temperature, in tal senso, si manterranno su questi livelli grossomodo per tutta la settimana; giovedì, ancora, si attendono nuove precipitazioni, anche di forte intensità, mentre dal giorno successivo tornerà ad essere protagonista il bel tempo. Al momento per venerdì infatti, e poi per il weekend, non è previsto un ulteriore peggioramento meteo. Pioggia invece segnalata per lunedì 24 aprile 2023.

