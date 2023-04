Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 16 aprile 2023: le previsioni e le zone a rischio

Non c’è tregua e la primavera sembri stia facendo davvero fatica a ‘imporsi’. Niente magliette a mezze maniche, ancora cappotti e sciarpe. Sì, perché le temperature sono in calo, la neve è addirittura a bassa quota e anche oggi gran parte dell’Italia si è svegliata sotto la pioggia. In questo aprile un po’ anomalo, quasi invernale. D’altra parte, come ha fatto sapere il Dipartimento della Protezione Civile dalle prime ore di oggi sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente sui settori settentrionali di queste due ultime regioni. Con i fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”. Una domenica, quindi, da allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico anche in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Maltempo oggi a Roma e nel Lazio, le previsioni di domenica 16 aprile

Allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico nel Lazio. E in tutte le zone della Regione. Dai bacini costieri nord a quelli del Medio Tevere, dall’appennino di Rieti a Roma, fino alle zone dell’Aniene, dei bacini costieri sud e del bacino del Liri. Insomma, un’altra domenica uggiosa dopo un sabato terribile sul fronte meteo. Tra violente grandinate e allagamenti nella Capitale.

Allagamenti e maltempo a Roma

Quello di ieri è stato un sabato terribile sul fronte meteo nella Capitale. E non solo. Tra rami spezzati, sottopassi ostruiti, allagamenti e i vigili del fuoco al lavoro per diverse ore. Le zone più colpite sono state quelle attorno al Colosseo, Centocelle, il quartiere Trionfale, ma anche quelle del litorale romano tra Fregene, Ladispoli e Cerveteri. In realtà, l’intera regione è stata colpita dall’ondata di maltempo: Viterbo, Latina, Velletri, Castelli Romani e Viterbo, per non parlare della neve che è tornata a scendere abbondante sul Terminillo e a Monte Livata.

Che tempo farà lunedì 17 aprile 2023

E la settimana, quella che prenderà il via domani, non inizierà certo con il sole. A Roma il cielo sarà nuvoloso, poi nel pomeriggio sono previsti temporali, rovesci di pioggia e temperature che oscilleranno tra gli 11 e i 17àC.