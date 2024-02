Vicino Roma, il borgo più piccolo del Lazio: piccolissimo centro storico con meno di 70 abitanti

Lazio, con i suoi borghi regala panorami mozzafiato. Dove andare per trovare il più piccolo e storico. La mappa dell’itinerario.

Lazio, i borghi senza tempo della regione sono un toccasana per i turisti. Scegliere dove andare è difficile, ma è possibile scoprire qualsiasi cosa all’insegna del buon cibo e la capacità di ammirare il verde con panorami incredibili. Scorci da cartolina, quello che serve per rendere una giornata indimenticabile e anche mozzafiato.

Poche spese, tante curiosità e aneddoti. Non solo storia, ma anche set di magnifici film. In provincia hanno girato capolavori del cinema contemporaneo, basti pensare agli scorci di Ben Hur oppure ai primi film di Pasolini. Uccellacci Uccellini è un omaggio proprio alle campagne del Lazio e non solo.

Lago del Salto, una perla nel borgo di Marcetelli

Bisogna andare oltre per assaporare la storia: basta recarsi in provincia di Rieti per fare i conti con il borgo più piccolo della regione, nello specifico si tratta del Borgo di Marcetelli. Dove è sita la celebre Valle del Salto. Un luogo iconico che è necessario a scardinare ogni tradizione, teatro anche di molteplici film horror per la sua magnificenza e profondità.

I turisti non resistono alla tentazione di un selfie in quei luoghi: si narra persino che Dario Argento lo abbia selezionato fra i sopralluoghi da fare per mettere su i suoi lavori più celebri. Da quel momento è diventato anche teatro di numerose storie di paura. La tradizione laziale è piena di questi panorami da cinema, a due ore da Roma c’è ancora la possibilità di meravigliarsi e portare con sé novità mozzafiato.

Leggi anche: Incidenti stradali, due vittime in poche ore: muoiono Alba Ronconi e Andrea Ferlini

Tra emozione e fantasia

I turisti fanno la fila con tariffe agevolate che però riempiono il portafogli e le casse dei dipendenti al Comune. Non solo la Capitale, nel Lazio c’è la possibilità di attraversare storia e tradizione, con un pizzico d’avanguardia, facendo pochi passi. Senza possibilmente aver paura del buio, altrimenti Dario Argento aveva ragione a pensare che il lago del Salto fosse utile per il suo film. I brividi, in questo caso, però, sono a causa delle emozioni. Nessuno spavento.